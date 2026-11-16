Đổi mới và hiệu lực trong hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Tuyên Quang Động lực kiến tạo, khơi thông các điểm nghẽn thể chế

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát các sản phẩm của HTX Sơn Trà

Những năm qua, HĐND tỉnh Tuyên Quang luôn khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện tinh thần đổi mới của Quốc hội và chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã chủ động chuyển trọng tâm hoạt động giám sát từ "giám sát để phát hiện" sang "giám sát để kiến tạo phát triển". Các cuộc giám sát chuyên đề đều lựa chọn nội dung tập trung đúng và trúng vào những vấn đề quan trọng như quản lý nguồn lực đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; du lịch, văn hóa. Qua đó, HĐND tỉnh không chỉ phát huy vai trò chủ thể giám sát sắc bén mà còn hỗ trợ UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt và hiệu quả hơn.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực bứt phá

Một chuyên đề giám sát quan trọng của Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Với phương châm "nhìn thẳng vào thực tế, đánh giá đúng bản chất", Thường trực HĐND tỉnh đã kết hợp hài hòa giữa giám sát qua báo cáo với kiểm tra trực tiếp tại các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Đặc biệt, Đoàn giám sát đã nghiên cứu hồ sơ và xác minh, làm rõ tại thực địa, từ đó chỉ rõ những vướng mắc phát sinh nhất là trong giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đến xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sự quyết liệt của Thường trực HĐND tỉnh đã buộc các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương phải rà soát toàn diện từng dự án, từng khu đất, khắc phục khó khăn, vướng mắc có liên quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi kết luận buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh

Trên cơ sở giám sát cho thấy: HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo không gian phát triển đồng bộ, phân bổ hợp lý nguồn lực đất đai sau hợp nhất. Đồng thời, qua tháo gỡ các thủ tục đất đai giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 178 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 55.911,51 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 536 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động (đạt tỷ lệ 66,17%), đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch tổng thể rà soát các dự án ngoài ngân sách, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tập trung và kiên quyết thu hồi đối với các dự án vi phạm kéo dài, không còn khả năng triển khai để giao quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khảo sát tại Dự án mỏ cao lanh, felspat

Đưa du lịch, lễ hội thành động lực kinh tế mũi nhọn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là khâu đột phá. Nhằm đánh giá đúng thực trạng, tìm giải pháp nâng tầm ngành kinh tế xanh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch gắn với các hoạt động lễ hội giai đoạn 2023 - 2026. Qua giám sát, Ban đã khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đồng thời thúc đẩy chính quyền địa phương tạo nên những bước tiến cho ngành du lịch Tuyên Quang: việc xây dựng thương hiệu quốc tế xuất sắc: làng Lô Lô Chải được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025", Cao nguyên đá Đồng Văn đoạt giải "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025".

Cùng với ban hành hàng loạt chính sách then chốt như Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND về phí, lệ phí văn hóa - du lịch; và Nghị quyết số 61/2026/NQ-HĐND phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa. Hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư mạnh mẽ, đường giao thông được cải tạo, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Giai đoạn 2023 - 2026, tỉnh đã thu hút 6 dự án đầu tư du lịch, khách sạn ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký 633.475 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tuyên Quang đón trên 3,24 triệu lượt du khách (đạt 79% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ).

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khảo sát tại dự án Nhà máy khai thác và cung cấp nước sinh hoạt cho phường Mỹ Lâm và các khu vực lân cận

Qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội kiến nghị UBND tỉnh tập trung lồng ghép nguồn lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu (bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, viễn thông) tại các khu trọng điểm như: Tân Trào, Cao nguyên đá Đồng Văn, Na Hang - Lâm Bình; đồng thời, đẩy nhanh việc ban hành Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Tuyên Quang và triển khai Đề án thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nhằm tạo nguồn tài chính tái đầu tư bền vững.

Những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh Tuyên Quang thời gian qua là minh chứng sinh động cho hiệu quả thực chất của hoạt động giám sát chuyên đề. Đó chính là động lực kiến tạo, góp phần đưa Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tăng cường kỷ cương, bảo đảm quốc phòng - an ninh Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Đảng ủy và Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được triển khai đồng bộ, tập trung giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính (quý III/2026), kịp thời đánh giá kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong xử lý tài sản dôi dư.