Đổi mới tuyên truyền, phòng ngừa tai nạn giao thông

Tham gia một buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức, điều dễ dàng nhận thấy là sự tập trung, nghiêm túc của các học viên trong suốt quá trình tiếp thu kiến thức. Trên màn hình, những tình huống tai nạn giao thông được phát lại, phân tích cụ thể nguyên nhân, những sai sót đáng tiếc của người điều khiển phương tiện. Các tình huống được lựa chọn đều gần gũi với thực tế, giúp học viên hiểu rõ hơn về nguy cơ mất an toàn.

Sau phần hướng dẫn lý thuyết, các học viên còn được tiếp tục theo dõi cán bộ cảnh sát giao thông thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý một số tình huống trên sân tập. Việc trực tiếp quan sát các thao tác giúp học viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng lái xe và ý thức phòng ngừa tai nạn.

Anh Lý Văn Đức - Bí thư Chi đoàn thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng cho biết: “Qua buổi tập huấn tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. Tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến lại những kiến thức mình học đến đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn”.

Tham gia tập huấn, thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng - Trường THPT Nghĩa Lộ cho biết, chương trình giúp thầy bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền pháp luật về giao thông. Thời gian tới, thầy sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường đẩy mạnh phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh.

Bên cạnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh còn tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại trường học, cơ sở kinh doanh vận tải và các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng các kênh truyền thông để đưa thông tin về trật tự, an toàn giao thông đến Nhân dân.

Trong 10 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức trên 280 buổi tuyên truyền tại các trường học, thu hút gần 200.000 lượt học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên tham gia; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 65.000 học sinh; tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 500 lượt cán bộ, giáo viên, người dân.

Đáng chú ý, công tác cảnh báo trực tiếp tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng được chú trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng loa trên xe tuần tra, kiểm soát thực hiện 480 lượt cảnh báo tại các khu vực đèo dốc, đường cong cua, trơn trượt, ngập nước, sạt lở. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng còn dán 510 áp phích trên xe ô tô, treo 40 pa nô tại các lối ra, vào đường cao tốc và 35 pa nô tại các điểm, trạm dừng nghỉ. Qua đó, góp phần nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao cảnh giác, chủ động điều chỉnh hành vi, phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

Thượng tá Phạm Văn Thảo - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chia sẻ: “Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Bám sát đặc điểm từng địa bàn và nhóm đối tượng nhất là thanh, thiếu niên, học sinh. Đây là nhóm tuổi còn hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành pháp luật giao thông chưa đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được hướng dẫn, giáo dục thường xuyên. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm 85 người chết, 98 người bị thương, giảm 83 vụ, giảm 6 người chết và giảm 106 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025”.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn. Khi mỗi người hiểu đúng quy định, biết nhận diện nguy cơ và chủ động điều chỉnh hành vi, hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông sẽ được nâng lên, góp phần giảm thiểu những mất mát, thương vong đáng tiếc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.