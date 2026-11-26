Đổi mới phương thức, đưa chính sách đến gần người dân

Trước sự phát triển của công nghệ và thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đang được đổi mới theo hướng đa dạng hình thức, tăng tính tương tác, chú trọng những nội dung gắn trực tiếp với đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tại trường học. Ảnh: TN

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 được Quốc hội thông qua ngày 23-8-2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, truyền thông chính sách, tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, tiếp cận pháp luật. Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới cách thức tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cùng với đó, Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15-4-2025 xác định chuyển đổi số là một hướng đi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 17-12-2025 triển khai Đề án trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chủ trương này, Công an thành phố Hà Nội chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh truyền thông pháp luật. Những nội dung cần phổ biến được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Công an thành phố, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, trang Facebook “Công an thành phố Hà Nội”, Zalo OA cùng các nền tảng truyền thông của Công an cơ sở.

Thay vì chỉ tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị từng bước xây dựng những sản phẩm truyền thông ngắn gọn, trực quan như infographic, video clip, hỏi - đáp pháp luật, tình huống minh họa. Một số đơn vị bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng nội dung tuyên truyền, giúp các quy định pháp luật được thể hiện sinh động, dễ hiểu, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của người dân, nhất là giới trẻ.

Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy cho học sinh trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: Trọng Nghĩa

Trên địa bàn Hà Nội, Công an xã Thiên Lộc đã tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng thông qua trang Facebook “Tin ANTT Đông Anh”, kết hợp cập nhật thông tin về hoạt động của lực lượng Công an và cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm. Tại phường Dương Nội, việc ứng dụng AI xây dựng video tuyên truyền pháp luật cũng được triển khai, sau đó phát triển các clip có sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ.

Các nội dung pháp luật được chọn lọc, cô đọng, gắn với những vấn đề người dân quan tâm, truyền tải qua các nền tảng quen thuộc, nhờ đó, người dân có thể tiếp cận thông tin chính thống thuận tiện hơn, chủ động tìm hiểu các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tuyên truyền gắn với thực tiễn, nâng cao ý thức tự giác

Cùng với ứng dụng công nghệ, Công an thành phố Hà Nội chú trọng tuyên truyền pháp luật gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống, tập trung vào các lĩnh vực như trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Trong lĩnh vực giao thông, người dân được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không phóng nhanh, vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi lái xe. Nội dung tuyên truyền hướng tới nâng cao ý thức tự giác, giúp mỗi người nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Đối với công tác PCCC&CNCH, tuyên truyền tập trung vào hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ. Người dân được hướng dẫn sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống khi xảy ra cháy.

Việc lựa chọn nội dung sát thực tế, hướng dẫn cụ thể những việc cần làm góp phần giúp người dân chủ động phòng ngừa nguy cơ, hạn chế những sự cố đáng tiếc. Pháp luật vì thế không chỉ được tiếp cận qua văn bản mà còn gắn với những hành động thiết thực trong sinh hoạt, lao động, sản xuất và kinh doanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH Khu vực số 1 tuyên truyền PCCC&CNCH tại trường mầm non Ninh Hiệp. Ảnh. PV

Đặc biệt, công tác tuyên truyền đang từng bước chuyển từ truyền tải thông tin một chiều sang tăng cường tương tác, trao đổi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Trợ lý ảo Ai trên tổng đài 19001113 hoạt động 24/7, tiếp nhận thông tin và kết nối về Công an cơ sở. Phần mềm AI tự động tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị hành chính được giới thiệu với khả năng rút thời gian xử lý trung bình một đầu việc từ khoảng 3 phút xuống còn 6 giây.

Mô hình livestream “Dẫn sóng niềm tin” của Đoàn Thanh niên Công an thành phố đang được đánh giá cao bởi tạo sự tương tác với người dân ngay trên các nền tảng số. Thông qua hình thức phát sóng trực tiếp, người dân có thể đặt câu hỏi, trao đổi về quy định pháp luật, thủ tục hành chính, những vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn và được hướng dẫn ngay trên nền tảng số.

Trong phiên phát sóng ngày 11-10-2026, chương trình ghi nhận gần 60.000 lượt xem, 90.000 lượt tiếp cận, khoảng 5.000 lượt tương tác; 45 câu hỏi thực tế của người dân được tiếp nhận, giải đáp trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa thông tin chính thống đến cộng đồng. Đến phiên phát sóng thứ hai ngày 14-11, chương trình đã thu hút 65.000 lượt xem, gần 95.000 lượt tiếp cận và gần 5.300 lượt tương tác trong 120 phút phát sóng 4 chuyên đề

Bên cạnh các nền tảng số, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp hướng dẫn, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Tại những sự kiện văn hóa, hoạt động cộng đồng tập trung đông người, việc triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự cũng gắn với tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định tại nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ quy định giao thông và chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Qua đó, trách nhiệm bảo đảm an toàn được nâng cao, không chỉ đặt ra đối với lực lượng chức năng mà còn từ ý thức của mỗi người tham gia.