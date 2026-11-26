Chuyển mạnh từ “tuyên truyền những gì tổ chức có” sang “tuyên truyền những gì người lao động cần”

Kế hoạch số 1285/KH-CĐQP ngày 11-9-2026 của Ban Công đoàn Quốc phòng xác định rõ yêu cầu cụ thể hóa Chỉ thị số 58-CT/TW vào hoạt động công đoàn trong Quân đội; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Tuyên truyền, giáo dục phải bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sản xuất, kinh doanh và đặc điểm lao động theo ca, kíp, phân tán, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo; kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng với pháp luật, kỷ luật lao động, kỷ luật Quân đội.

Cán bộ công đoàn tư vấn kiến thức pháp luật cho người lao động. Ảnh minh họa: VINH ANH

Từ yêu cầu đó, trước hết, cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Đoàn viên, người lao động trong Quân đội có cơ cấu nghề nghiệp đa dạng, làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật và các đơn vị tự chủ tài chính, với sự khác nhau về điều kiện lao động, trình độ và khả năng tiếp cận thông tin. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được triển khai linh hoạt, sát đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với công việc, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nghĩa vụ của người lao động, như: Hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, chế độ bảo hiểm, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, xuất phát từ đặc thù môi trường quân sự, cần tăng cường giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật Quân đội, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội đúng quy định.

Điều quan trọng là giúp người lao động nhận thấy mối liên hệ giữa nội dung được tuyên truyền với chính công việc và cuộc sống của mình. Một quy định về an toàn lao động không chỉ là điều khoản cần ghi nhớ mà liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người lao động. Hiểu biết về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm giúp người lao động nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhận thức đúng về bảo mật, an ninh mạng giúp mỗi người chủ động bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp, đơn vị và thông tin liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng. Khi đó, tuyên truyền, giáo dục trở thành quá trình trang bị bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Đưa tuyên truyền từ hội trường đến tổ sản xuất, ca làm việc và môi trường số

Nội dung tuyên truyền dù thiết thực nhưng phương thức truyền tải không phù hợp thì khó mang lại hiệu quả. Đối với công nhân làm việc theo dây chuyền, ca, kíp, phải bảo đảm tiến độ sản xuất, việc thường xuyên tổ chức các buổi học tập tập trung, kéo dài là khó thực hiện. Vì vậy, bên cạnh các hình thức truyền thống, các cấp công đoàn cần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phù hợp với điều kiện và thời gian làm việc của người lao động; chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn, tổ sản xuất, giao ca, “giờ pháp luật”, đối thoại tại nơi làm việc; đồng thời phát huy hiệu quả các hình thức tư vấn trực tiếp, truyền thanh nội bộ và cung cấp tài liệu số.

Cùng với đó, cần phát huy lợi thế của công nghệ số. Video ngắn, infographic, hỏi - đáp tình huống, podcast và tài liệu điện tử giúp đoàn viên tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Kế hoạch đặt chỉ tiêu ít nhất 80% sản phẩm tuyên truyền do các cấp công đoàn xây dựng, biên tập được thể hiện trên môi trường số. Đây không đơn thuần là chuyển tài liệu giấy thành tài liệu điện tử, mà phải thay đổi cách sản xuất nội dung để phù hợp với cách người lao động tiếp nhận thông tin trong môi trường số; đồng thời kiểm soát chặt chẽ nội dung, hình ảnh, dữ liệu quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, cần duy trì kênh thông tin hai chiều tại công đoàn cơ sở. Kế hoạch xác định 100% công đoàn cơ sở duy trì kênh thông tin hai chiều để nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng; phân công cán bộ phụ trách và xử lý, báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh. Công đoàn không chỉ đưa thông tin đến đoàn viên mà phải nghe được đoàn viên đang nghĩ gì, cần gì, vướng mắc ở đâu. Đây là điều kiện để chuyển từ “nói cho người lao động nghe” sang trao đổi, thuyết phục và đồng hành cùng người lao động.

Gắn tuyên truyền với đại diện, chăm lo và xây dựng người “lính thợ” thời kỳ mới

Đây cần được coi là giải pháp mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW. Tuyên truyền về pháp luật lao động sẽ khó tạo niềm tin nếu những kiến nghị chính đáng của người lao động không được quan tâm giải quyết. Vận động người lao động gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp sẽ thuyết phục hơn khi Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia đối thoại, thương lượng và giám sát chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm, an toàn và điều kiện lao động. Vì vậy, tuyên truyền phải đi cùng chăm lo; giáo dục phải gắn với đại diện, bảo vệ; vận động phải gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn của người lao động.

Các cấp công đoàn cần lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW với hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động, hội thi thợ giỏi, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Bình dân học vụ số”. Qua đó, mỗi hoạt động công đoàn vừa là môi trường tuyên truyền, giáo dục, vừa tạo điều kiện để đoàn viên được tham gia, được phát triển năng lực và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW vì thế không thể chỉ được đánh giá qua số hội nghị tổ chức, số tài liệu phát hành hay số lượt người tham gia, mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người lao động. Kế hoạch yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở tỷ lệ người lao động được tiếp cận thông tin, mức độ nắm vững nội dung cốt lõi, sự chuyển biến trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy định về an toàn lao động, cũng như kết quả giải quyết kiến nghị, những vấn đề nảy sinh về tư tưởng và quan hệ lao động. Đây cũng phải là thước đo hiệu quả hoạt động của mỗi công đoàn cơ sở, thể hiện ở sự nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, niềm tin và sự gắn bó của người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; mức độ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và khả năng chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Khi những câu hỏi ấy được trả lời bằng chuyển biến cụ thể, Chỉ thị số 58-CT/TW sẽ không dừng lại ở nội dung được quán triệt mà từng bước trở thành nhận thức, trách nhiệm và hành động tự giác của mỗi đoàn viên, người lao động. Đó cũng là cách để Công đoàn Quân đội phát huy vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động, đại diện và chăm lo; góp phần xây dựng đội ngũ người lao động quốc phòng có bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm, tay nghề cao, hiểu biết pháp luật, làm chủ công nghệ, xứng đáng với phẩm chất “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.