Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp được lồng ghép trực tiếp tại các buổi họp thôn - Ảnh: T.L

Tuyên truyền từ cơ sở

Công tác tuyên truyền PBGDPL được xem là cầu nối trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo PBGDPL về lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động tự giác chấp hành trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL theo từng tháng, từng nội dung chuyên đề và triển khai thực hiện tới các phòng, đơn vị trực thuộc gắn với việc đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục tăng cường thực hiện công tác TTPBGDPL về lâm nghiệp cho người dân sinh sống gần rừng. Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa phương và từng thời điểm do đối tượng tiếp nhận đa dạng.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp thôn, bản, khu dân cư; vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, không buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn trọng điểm về rừng; đăng tải, cập nhật các văn bản, chính sách pháp luật mới…

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Công an trong tuyên truyền các quy định của pháp luật về lâm nghiệp - Ảnh: T.L

Là một trong những đơn vị quản lý, bảo vệ diện tích rừng và tài nguyên thiên nhiên khá lớn (bao gồm các khu vực rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phòng hộ và nhiều khu vực giáp ranh), Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy Phạm Văn Bút cho biết: “Đơn vị thường xuyên phối hợp với UBND xã Cam Hồng, Sen Ngư, Trường Phú… tổ chức các buổi tuyên truyềnPBPL về lâm nghiệp đến từng thôn, bản. Cụ thể, cán bộ Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng; các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lâm nghiệp, như phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, săn bắt, nuôi nhốt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định.

Cùng đó, người dân được tuyên truyền về công tác PCCCR, những nguy cơ và nguyên nhân có thể gây cháy rừng, nhất là việc sử dụng lửa trong sản xuất, đốt thực bì và xử lý phụ phẩm nông nghiệp trong cao điểm mùa nắng nóng, đặc biệt tại các khu vực rừng phòng hộ ven biển; hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý ban đầu khi xảy ra cháy rừng...”.

Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền

Tại địa bàn xã Minh Hóa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Minh Hóa và lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã. Trong quá trình kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ của các mặt hàng có nguồn gốc từ rừng, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật rừng và các sản phẩm từ động vật rừng trái phép hoặc không rõ nguồn gốc.

Người dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh: T.L

Đoàn công tác cũng đã hướng dẫn các hộ kinh doanh nhận biết các hành vi vi phạm, phổ biến các quy định của pháp luật và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; vận động 9 cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật rừng và các sản phẩm từ động vật rừng trái phép, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trần Hiệp, trong năm 2026, Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc đã chủ trì và lồng ghép tổ chức 305 hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR tại cơ quan, đơn vị và các địa phương với gần 14.400 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền là các quy định của Luật Lâm nghiệp, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; công tác PCCCR; quy định về bảo vệ động vật hoang dã, cấm săn bắt, bẫy, vận chuyển, kinh doanh trái phép động vật rừng; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm đã tích cực ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo xây dựng các bản tin, phóng sự tuyên truyền sinh động, hấp dẫn - Ảnh: T.L

Đáng chú ý, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các đơn vị trực thuộc Chi cục đã tích cực ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các bản tin, phóng sự tuyên truyền sinh động, hấp dẫn; đồng thời, thiết lập và khai thác hiệu quả các tài khoản mạng xã hội nhằm đa dạng hóa hình thức truyền thông, lan tỏa thông tin rộng rãi đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

“Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR và bảo vệ động vật hoang dã, thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục duy trì và đa dạng hình thức TTPBGDPL về lâm nghiệp theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù từng địa phương; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tuyên truyền để nâng cao tính trực quan, dễ tiếp cận và giúp lan tỏa đến người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong công tác triển khai tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp, bởi đây là giải pháp cốt lõi để người dân hiểu được giá trị, ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái và sinh kế của người dân, từ đó bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng hiệu quả”, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trần Hiệp nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị xây dựng và phát sóng 60 bản tin cảnh báo cháy rừng, hơn 150 tin, bài, phóng sự chuyên đề tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR và giải đáp pháp luật; khoảng 40 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm; 15 tin bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 12 tin, bài trên bản tin ngành Nông nghiệp và Môi trường. Thực tế cho thấy, khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, họ sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc thù từng địa phương, đơn vị và đối tượng - Ảnh: T.L

Với những nỗ lực trong nhiệm vụ quản lý, BVR, tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng 662,95ha và 133 vụ cháy được huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và dập tắt kịp thời, không thiệt hại rừng; lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản 135 vụ vi phạm hành chính; tang vật vi phạm hành chính tịch thu gồm 28,226m3 gỗ các loại, 13 cá thể động vật rừng và một số lâm sản khác; tổng thu ngân sách 859,716 triệu đồng; cứu hộ 54 cá thể động vật rừng.