Đổi mới tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Đa dạng hóa hình thức, phát huy sức mạnh toàn dân

Từ đầu năm đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị, Công an cấp xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các ấp, khóm, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với hơn 1.500 cuộc, thu hút trên 50.000 lượt người tham dự; phát hơn 50.000 tờ rơi.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho sinh viên.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 35 mô hình với 1.793 điểm mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình được duy trì sinh hoạt, củng cố và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: “Phòng, chống vi phạm an ninh mạng trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long”; “Đội hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự” tại xã Trung Thành; “Họ đạo Mỹ Chánh đoàn kết tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư” tại xã Cái Nhum; “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”; “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trong trường học”; “Ba tốt, ba giảm”; “Phát huy vai trò của bà con người dân tộc Khmer trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”; “3 quản, 3 phòng”...

Lực lượng Công an cơ sở lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua các mô hình, câu lạc bộ.

Thông qua các mô hình, người dân được tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Ban Giám đốc đã rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các nền tảng số trong phổ biến pháp luật. Hiện nay, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai 142 trang Zalo và 118 trang Fanpage, thường xuyên đăng tải các tin, bài về những nội dung pháp luật mới, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm.

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an các xã, phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân. Từ tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị chuyên đề đến phối hợp với trường học, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình, tội phạm công nghệ cao...

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và người dân; giảm thiểu vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Ứng dụng AI, đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật

Nhờ đầu tư bài bản về nội dung và thiết kế hình ảnh sinh động, các trang Fanpage của Công an cơ sở đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phổ biến pháp luật. Nội dung các video clip được xây dựng phong phú, đa dạng, xoay quanh những chủ đề thiết thực như quản lý vật liệu nổ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.

Một điểm nổi bật trong đợt đổi mới này là phong cách tuyên truyền trẻ trung, hài hước thông qua các tình huống đời sống thường ngày, thu hút hàng nghìn lượt xem và nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Hiệu quả của việc đổi mới hình thức tuyên truyền còn thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức của người dân.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, thông tin pháp luật được lan tỏa nhanh chóng, tạo sự tương tác hai chiều tích cực. Nhờ thông tin rõ ràng, dễ hiểu, người dân không chỉ nâng cao ý thức chấp hành mà còn chủ động cung cấp nhiều tin báo có giá trị về an ninh, trật tự qua các kênh trực tuyến.

Công an cơ sở tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, thời gian tới, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền pháp luật; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tuyên truyền thông qua những câu chuyện, tình huống cụ thể, các sản phẩm truyền thông pháp luật ngắn gọn như video, infographic...

Đồng thời, phát huy vai trò của Công an cơ sở và những người có uy tín để đưa pháp luật đến tận khu dân cư, hộ gia đình, giúp người dân hiểu biết thêm về pháp luật, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.