Đổi mới tuyên truyền, đẩy lùi ma túy

Lực lượng Công an Thái Nguyên hướng dẫn người dân dùng VNeID tố giác tội phạm ma túy.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Thái Nguyên là sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ngành, đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương.

Nội dung tuyên truyền không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật mà còn tập trung làm rõ tác hại của ma túy, phương thức hoạt động của tội phạm, những nguy cơ phát sinh từ việc sử dụng trái phép chất ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác vi phạm.

Cô giáo Đinh Thị Phương Hằng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thần Sa cho biết: Nguy cơ ma túy thâm nhập học đường rất cao nếu học sinh không nhận diện được những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo. Đặc biệt, học sinh cần xây dựng cho bản thân khả năng chủ động phòng tránh, biết từ chối và biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, người có trách nhiệm khi gặp tình huống nguy cơ.

Tuyên truyền tác hại ma túy cho học sinh Trường THPT Đại Từ.

Không chỉ trong trường học, công tác tuyên truyền còn được triển khai tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các địa bàn cần tăng cường phòng ngừa. Ngày 11 và 12/10/2026, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền tại phường Phan Đình Phùng và phường Quyết Thắng, với hơn 1.400 đại biểu tham dự.

Ngày 13-10, hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy tiếp tục được tổ chức tại xã Thượng Minh. Những hoạt động này cho thấy tuyên truyền đang được mở rộng cả về đối tượng và địa bàn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin chính thống, hiểu rõ hơn vai trò của mình trong phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Thực tiễn đấu tranh phòng, chống ma túy tại Thái Nguyên cho thấy nhiệm vụ tuyên truyền được tiến hành đồng bộ với quản lý địa bàn, đấu tranh với tội phạm, cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Theo thông tin của Công an tỉnh, từ ngày 1/4/2025 đến ngày 1/7/2026, lực lượng Công an đã mở 3 đợt cao điểm, phát hiện, bắt giữ 796 vụ với 1.090 đối tượng phạm tội về ma túy. Những con số này phản ánh tính chất phức tạp của tình hình, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa trong nhân dân, không để ma túy len lỏi vào từng gia đình, trường học và cộng đồng.

Tỉnh đã triển khai lộ trình xây dựng xã, phường không ma túy, gắn với mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Theo thông tin công bố tháng 9-2026, toàn tỉnh có 31/92 xã, phường cơ bản bảo đảm các điều kiện, tiêu chí xác định địa bàn không ma túy.

Cuộc chiến với ma túy là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân hiểu đúng, biết cách phòng tránh và sẵn sàng hành động vì cộng đồng, tuyên truyền sẽ không chỉ dừng ở lời cảnh báo mà trở thành sức mạnh phòng ngừa thực chất, góp phần giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên.