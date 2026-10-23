Đổi mới tuyển sinh đầu cấp: Chuyển từ tư duy 'tuyển' sang 'tiếp nhận học sinh'

Học sinh lớp 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để ban hành Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng dự thảo Thông tư đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới khi có những thay đổi về quản trị giáo dục, chuyển đổi số, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và tổ chức chính quyền địa phương.

Thông tư mới được xây dựng nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương bảo đảm công bằng trong giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập của người học; chủ động dự báo và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đồng thời tạo căn cứ để địa phương hoạch định mạng lưới trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời đổi mới cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Tại Dự thảo nêu rõ, tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông là việc xác định và bố trí học sinh vào học lớp đầu cấp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo đối tượng, điều kiện, phương thức và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Bộ, việc tiếp nhận học sinh không chỉ được nhìn nhận là một thủ tục đầu năm học, mà là một nội dung của quản trị hệ thống giáo dục, gắn với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp, khả năng tiếp nhận và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

“Tiếp nhận học sinh đầu cấp” được đặt trên cơ sở địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định, trong đó trách nhiệm của hệ thống giáo dục là chủ động bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh.

"Do đó, sẽ không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp", Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết.

Đối với lớp 1, không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn. Đối với lớp 6, không phân loại, tuyển chọn, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

Cách tiếp cận này cũng làm thay đổi phương thức quản lý, địa phương phải chủ động dự báo nhu cầu, xác định khả năng tiếp nhận, chuẩn bị các điều kiện và có phương án điều phối khi cần thiết, thay vì để tình trạng thiếu chỗ học phát sinh rồi mới xử lý.