Đổi mới tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm học sinh học gần nhà

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông.

Dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời đổi mới cách tiếp cận từ tuyển sinh sang tiếp nhận học sinh đầu cấp, mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo thông tư là đảm bảo học sinh được học trường gần nhà.

Ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT. Ảnh: Bộ GDĐT

Về điều chỉnh này, ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho biết, đối với việc tiếp nhận học sinh trong độ tuổi nhằm thực hiện giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9, xuyên suốt nội dung và cấu trúc của dự thảo thông tư có những nguyên tắc căn bản.

Theo đó, khi triển khai kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn, UBND cấp tỉnh, thành phố phải ban hành kế hoạch tổng thể. Sau đó, UBND cấp phường, xã triển khai kế hoạch tổng thể để điều phối cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng của từng trường. Căn cứ vào đó, các nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh của mình.

Nguyên tắc quan trọng là không phân biệt địa giới hành chính, học sinh được học tại trường gần nhà. Đây là một trong những nguyên tắc cốt lõi của dự thảo thông tư.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tế, các cơ sở giáo dục phổ thông vừa thực hiện sáp nhập, có những trường có phân hiệu.

Học sinh Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Vì vậy, theo ông Thái Văn Tài, khi xây dựng kế hoạch tuyển sinh, mỗi trường phải tính toán để bảo đảm một cơ sở giáo dục có chung kế hoạch giáo dục, chung cam kết chất lượng và các điều kiện bảo đảm về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất. Qua đó, xóa nhòa quan niệm về trường trọng điểm hay trường có thương hiệu như trước đây.

Bộ GDĐT đề nghị các nhà trường cần nghiên cứu kỹ nội dung này đồng thời thực hiện công tác truyền thông, tham mưu để bảo đảm đúng tinh thần: trường có phân hiệu thì cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm phải như nhau để khi triển khai tuyển sinh, không hình thành tâm lý phân biệt giữa phân hiệu tốt và phân hiệu chưa tốt.

“Đây cũng là tinh thần của dự thảo thông tư nhằm lường trước những vấn đề có thể phát sinh và ban hành quy định sớm để các nhà trường kịp thời chuẩn bị”, ông Tài nhấn mạnh.