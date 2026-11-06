Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật trong Công an nhân dân

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Biểu trưng vinh danh 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân giai đoạn 2024-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 trong Công an nhân dân; tổng kết công tác truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV và tổng kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật

Ngày 9/11 hằng năm được lựa chọn là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong lực lượng Công an nhân dân, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động thường niên, được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân. Đây cũng là dịp để lực lượng Công an nhân dân đánh giá kết quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong thực thi, bảo vệ pháp luật và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật.

Khai mạc buổi lễ, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an có những chuyển biến tích cực, nhất là đổi mới tư duy từ chú trọng quản lý sang chủ động kiến tạo phát triển; đổi mới phương thức xây dựng pháp luật theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, có tầm nhìn chiến lược, lấy người dân làm trung tâm, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2026, với tinh thần chủ động, tiên phong, đổi mới sáng tạo, lực lượng Công an nhân dân đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 304 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Những kết quả này khẳng định quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự, vừa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vừa tạo lập môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Cùng với công tác xây dựng pháp luật, Bộ Công an đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, gắn xây dựng pháp luật với yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất và hiệu quả.

Bảo đảm pháp luật ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm

Chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả thực chất.

Lực lượng công an tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, trật tự, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khơi thông các nguồn lực; bảo đảm pháp luật ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân nắm vững, áp dụng hiệu quả pháp luật trong thực thi nhiệm vụ và thực sự là tấm gương sáng về tuân thủ pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng Pháp chế Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi pháp luật, ngoại ngữ, am hiểu sâu sắc thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu tham mưu chiến lược, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, với tinh thần "Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất," mỗi cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Bộ Công an tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Bộ Công an vinh danh 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong công an nhân dân giai đoạn 2024-2026./.