Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay có ý nghĩa đặc biệt, là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây cũng là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu dự lễ. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên: "Mọi hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi cơ quan, người có thẩm quyền phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao". Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: CẨM HÀ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, cam kết sẽ khẩn trương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật ngày càng thấm sâu, trở thành chuẩn mực ứng xử trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức và người dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.