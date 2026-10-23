Đổi mới tư duy xây dựng các đề án chiến lược của Đảng

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, triển khai, hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XVI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các Nghị quyết, Kết luận quan trọng, trong đó có 3 Nghị quyết về xây dựng Đảng gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng đó là Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW ngày 13/10/2026).

Đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương trình Hội nghị Trung ương nội dung của ba Nghị quyết có liên quan đến nhau. Xuyên suốt quá trình tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng bảo đảm yêu cầu thực hiện đồng bộ, cùng thời điểm triển khai ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Đây không phải là ba Nghị quyết riêng lẻ, mà là ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả đạt được phản ánh bước tiến mới trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Đảng; việc đổi mới tư duy không chỉ ở cấp lãnh đạo mà còn trong toàn bộ đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình này; coi trọng tổng kết lý luận gắn với tổng kết thực tiễn.

Nhiều ý kiến nhận định sự lãnh đạo của Đảng chính là ở chủ trương, đường lối thể hiện qua nghị quyết, do đó, việc nâng cao chất lượng của nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng nói chung và các cấp ủy nói riêng. Từ bài học trong xây dựng 3 Nghị quyết trên có thể khái quát thành khung, quy trình xây dựng nghị quyết của các cấp ủy, bảo đảm chất lượng cả lý luận và thực tiễn.

Một số đại biểu nêu bật nội dung quan trọng khi xây dựng nghị quyết; trong đó có tổng kết quá trình phát triển, nhận thức lý luận, nhận diện những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, dự báo giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh thế giới có những thay đổi nhanh chóng và yêu cầu phát triển ở trong nước hiện nay; đề xuất các ý kiến đóng góp để khâu thực hiện hiệu quả...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trước yêu cầu phát triển đất nước, việc xây dựng các Nghị quyết mang nhiều nội dung mới, khó, có những nội dung chưa có tiền lệ, do đó yêu cầu đặt ra là cần quán triệt, cập nhật đầy đủ các định hướng của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng thời khai thác các nguồn tư liệu của Đảng.

Đồng chí đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhất là tinh thần cầu thị, không né tránh nhằm tập trung giải quyết thấu đáo bài toán lớn trong xây dựng văn kiện.

Đồng chí cũng cho biết, những vấn đề lớn, tồn tại qua nhiều thời kỳ, còn nhiều ý kiến khác nhau đều đã được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, cho ý kiến chỉ đạo từ rất sớm. Ban Chấp hành Trung ương khi thông qua Nghị quyết, đồng thời cũng thông qua Chương trình hành động, xác định rõ lộ trình thực hiện cho từng nhiệm vụ chung và nhiệm vụ riêng.

Đồng chí nhấn mạnh, dù đã có các công cụ hỗ trợ nhưng nếu quy định, hướng dẫn nếu còn thiếu quy định cụ thể, không đo lường được sản phẩm cuối cùng thì sẽ là rào cản trong tổ chức thực hiện. Do đó, toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị từ khâu xây dựng đề án, theo dõi triển khai đến công tác tuyên truyền tạo hiệu ứng… sẽ được tổng hợp và ứng dụng trên môi trường số.

Việc chia sẻ dữ liệu này sẽ giúp mang lại góc nhìn đa chiều, hỗ trợ cấp ủy và người đứng đầu các cấp, các lĩnh vực nghiên cứu, triển khai công việc hiệu quả hơn.