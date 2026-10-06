Đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng công tác văn hóa trong CAND

Tại Khánh Hòa chiều nay 6/10, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức Lớp tập huấn công tác văn hóa trong CAND năm 2026, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng, cán bộ tham mưu công tác văn hóa đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Trường CAND, Bệnh viện CAND và Công an 16 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Phó Trưởng Ban thường trực tổ chức tập huấn cho biết, lớp tập huấn công tác văn hóa trong CAND năm 2026 là một trong những hoạt động triển khai Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUCA ngày 31/3/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó có nhấn mạnh việc bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu công tác văn hoá về các quan điểm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trên lĩnh vực văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban thường trực tổ chức tập huấn phát biểu khai mạc Lớp tập huấn khu vực phía Nam.

Đại biểu cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức Lớp tập huấn.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Lớp tập huấn.

Văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh và động lực đột phá của sự phát triển đất nước. Đối với lực lượng CAND, ý nghĩa của Nghị quyết số 80-NQ/TW càng trở nên sâu sắc; trong đó có nêu văn hóa CAND với giá trị cốt lõi của Sáu điều Bác Hồ dạy là những giá trị đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, “sức mạnh mềm” để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong CAND chính là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, những người “Chỉ biết còn Đảng là còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”

Với thời gian 5 ngày, các học viên tham dự tập huấn sẽ được truyền đạt 7 chuyên đề trọng tâm: Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tham mưu, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại đơn vị cơ sở, đáp ứng xây dựng văn hóa số tiếp cận đến Công an cơ sở và nhân dân; Đổi mới tổ chức hoạt động thư viện CAND tại cơ sở gắn với lộ trình phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa trong CAND; Đổi mới tổ chức hoạt động Bảo tàng CAND tại cơ sở gắn với lộ trình phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa trong CAND; Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về phát triển văn hóa CAND trong kỷ nguyên mới”; Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn hoá CAND trong kỷ nguyên mới; Sự phát triển của văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới – nhận thức và thực tiễn và Kỹ năng, phương pháp tham mưu, tổ chức và điều hành các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an đơn vị, địa phương.

Đại biểu và học viên tham dự Lớp tập huấn công tác văn hóa trong CAND năm 2026. Ảnh: Trung Phong - Nam Khánh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số, việc đổi mới tư duy, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số là những yêu cầu cấp thiết. Lớp tập huấn lần này mang ý nghĩa chiến lược, bồi dưỡng, trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ tham mưu sự chuyển đổi từ tư duy truyền thống sang tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; qua đó nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác văn hóa sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.