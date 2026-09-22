Đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn logistics
Diễn đàn Logistics Vùng lần thứ VII năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng Đồng bằng sông Hồng” diễn ra chiều 21/9 ở TP Hải Phòng. Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND TP Hải Phòng chỉ đạo; Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Logistics Hải Phòng tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/doi-moi-tu-duy-thao-go-cac-diem-nghen-logistics/7249.html