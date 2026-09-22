Đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn logistics

Một mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 45,6 tỉ USD chỉ sau 8 tháng đầu năm 2026, trong đó riêng tháng 8 vượt 7 tỉ USD. Đằng sau con số này là một nhóm hàng đang giữ vị trí đáng chú ý trong hoạt động xuất khẩu.