Đổi mới tư duy sản xuất ở các hợp tác xã nông nghiệp

Thành viên HTX Mé Lếch, xã Mai Sơn, chăm sóc cây na.

Những năm qua, nhờ chủ động đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, các thành viên Hợp tác xã Mé Lếch, xã Mai Sơn đã gặt hái nhiều thành công từ mô hình trồng na công nghệ cao. Với quy mô 26 thành viên liên kết sản xuất trên 200 ha, HTX đã đưa các giống na chất lượng, giá trị kinh tế cao vào trồng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác VietGAP, hữu cơ. Việc đưa hệ thống tưới tự động và tưới nhỏ giọt vào vận hành, giúp người nông dân làm chủ kỹ thuật chăm sóc, tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Nhờ chuẩn hóa đồng bộ từ khâu canh tác đến thu hoạch, HTX Mé Lếch đã nâng tầm chất lượng quả na, tự tin đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Ông Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc HTX Mé Lếch, cho biết: Mỗi năm, vùng sản xuất của HTX cho sản lượng hơn 2.100 tấn quả, doanh thu trung bình trên 120 tỷ đồng. Vùng sản xuất na của HTX được công nhận là vùng trồng ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Sản phẩm được dán tem “Na Đại Sơn”, được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao từ năm 2023.

Tại bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến, Hợp tác xã Rau, hoa công nghệ cao Ngọc Chiến cũng đang cho thấy bước tiến mạnh mẽ khi đưa công nghệ hiện đại vào trực tiếp từng quy trình canh tác. Thành lập từ năm 2023 với 7 thành viên, đến nay HTX mở rộng quy mô sản xuất rau, củ, quả và hoa trên diện tích 12 ha. Trong đó, hơn 8 ha được phủ nhà màng, nhà lưới kiên cố để canh tác an toàn. Đặc biệt, HTX đưa hệ thống tưới và phun tự động theo công nghệ Israel vào vận hành, giúp chủ động điều tiết nguồn nước và chất dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, nâng cao rõ rệt năng suất, chất lượng nông sản.

HTX Mé Lếch, xã Mai Sơn đầu tư hệ thống tưới tự động.

Ông Nguyễn Thế Công, thành viên HTX, chia sẻ: Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác an toàn. Từ khâu làm đất, tạo rãnh thoát nước, cắt tỉa cành đến việc ưu tiên dùng phân chuồng ủ hoai, phân hữu cơ và tối thiểu hóa thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Để khẳng định uy tín, 100% sản phẩm của HTX đều được dán tem truy xuất nguồn gốc minh bạch. Không dừng lại ở đó, sau mỗi vụ thu hoạch, HTX chủ động luân canh trồng đậu tương để vừa cải tạo độ phì cho đất, vừa tận dụng phụ phẩm làm phân bón hữu cơ. Nhờ tư duy làm nông bài bản, trung bình mỗi năm HTX thu hoạch gần 700 tấn rau, củ, quả các loại, mang lại doanh thu bình quân hơn 1 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 6 liên hiệp HTX và 824 HTX với khoảng 42.000 thành viên; hình thành 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, 31 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ và 214 sản phẩm OCOP. Đặc biệt, tỉnh đã cấp 218 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 2.800 ha. Không dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng, máy móc, làn sóng chuyển đổi số cũng đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng HTX thông qua việc áp dụng nhật ký sản xuất điện tử, phần mềm quản trị và chủ động đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, giúp tối ưu vận hành và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hệ thống tưới, bón phân nhỏ giọt được điều chỉnh bằng máy móc của HTX Rau, hoa công nghệ cao Ngọc Chiến. Ảnh: PV

Ông Mùi Anh Tiến, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nhấn mạnh: Đổi mới công nghệ và chuyển đổi số không còn là lựa chọn, đã trở thành yêu cầu bắt buộc để các HTX nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ HTX tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; đồng thời, tư vấn, định hướng để mỗi HTX lựa chọn được mô hình công nghệ phù hợp nhất với quy mô, nguồn lực và đặc thù cây trồng của mình.

Từ những mô hình hiệu quả, các HTX nông nghiệp ở Sơn La đang từng bước đưa công nghệ vào quy trình sản xuất. Việc lựa chọn đúng giải pháp, kết hợp với quy trình sản xuất an toàn giúp HTX chủ động hơn trong chăm sóc và kiểm soát tốt chất lượng nông sản. Đây là cơ sở để các HTX nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đầu ra và từng bước gia tăng giá trị trên cùng diện tích canh tác, đem lại nguồn thu nhập cao.