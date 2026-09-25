Đổi mới tư duy quản lý PCCC – gắn trách nhiệm của chủ đầu tư

Sau sáp nhập, những bất cập nảy sinh từ địa bàn rộng, nhà văn hóa chật, nơi họp chưa thuận tiện hay cán bộ phải gánh thêm phần việc đang từng bước được tháo gỡ bằng những giải pháp cụ thể. Từ đầu tư, bố trí lại thiết chế sinh hoạt cộng đồng đến kiện toàn đội ngũ trưởng thôn, bản, phân công cán bộ bám địa bàn, mục tiêu là để dù bản rộng hơn, dân ở xa hơn, việc chung vẫn được tổ chức thông suốt, tiếng nói của người dân vẫn được lắng nghe và các chủ trương đến được từng hộ.