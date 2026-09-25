Đổi mới tư duy quản lý PCCC – gắn trách nhiệm của chủ đầu tư
Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đó là tinh thần cốt lõi mà Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 66.18/2026 tại xã Vân Đình mở ra với một dấu mốc vô cùng quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-moi-tu-duy-quan-ly-pccc-gan-trach-nhiem-cua-chu-dau-tu-419333.htm