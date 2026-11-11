Đổi mới tư duy quản lý để thúc đẩy mỹ thuật, nhiếp ảnh phát triển

Ngày 11/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh cho biết, tính đến ngày 10/11/2026, Cục được lãnh đạo Bộ giao thực hiện 22 nhiệm vụ thuộc Chương trình, Kế hoạch công tác và 14 nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch. Trong đó, đơn vị đã hoàn thành 5/22 nhiệm vụ trong kế hoạch và 5/14 nhiệm vụ đột xuất.

Các nhiệm vụ đã hoàn thành tập trung vào tổ chức hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và thiết kế, trang trí phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Tiêu biểu là thiết kế, trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển văn hóa Việt Nam; thiết kế, vận hành không gian văn hóa Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Thứ trưởng Hồ An Phong chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Trong lĩnh vực chuyên môn, Cục đã tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc, Triển lãm ảnh các di sản thế giới của Việt Nam, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam; đồng thời triển khai Cuộc thi sáng tác Logo và bộ nhận diện hình ảnh Năm APEC Việt Nam 2027.

Trong 2 tháng cuối năm, Cục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó có việc trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2023/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật; trình Bộ trưởng ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL. Đơn vị cũng sẽ trình Chính phủ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030; thực hiện Đề án xây dựng công trình mỹ thuật trong kiến tạo không gian văn hóa đô thị hiện đại, thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM; nghiên cứu xây dựng Đề án “Thành phố nhiếp ảnh Việt Nam”.

Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế cũng được chú trọng, trong đó có Triển lãm mỹ thuật Venice Biennale 2026 tại Italia, cuộc thi tranh thiếu nhi ENIKKI tại Nhật Bản và các hoạt động sáng tác biểu trưng kỷ niệm những dấu mốc quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. Cục đồng thời tiếp tục triển khai công tác thiết kế trang phục, logo và triển lãm ảnh phục vụ APEC Việt Nam 2027, cùng các nhiệm vụ phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong ghi nhận những nỗ lực của Cục trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị đơn vị rà soát toàn diện kế hoạch công tác năm 2026, đánh giá cụ thể tiến độ, kết quả từng nhiệm vụ, làm rõ những nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Trên cơ sở đó, cần chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ trong năm.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, Thứ trưởng cho rằng Cục cần chuyển từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang tư duy kiến tạo, hỗ trợ và dẫn dắt sự phát triển của mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Công tác quản lý nhà nước cần hướng đến thúc đẩy sáng tạo, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy năng lực, đưa các giá trị văn hóa vào đời sống và thị trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục chủ động tạo dựng thêm các sân chơi sáng tạo, không gian triển lãm, mở rộng cơ hội giao lưu, giới thiệu tác phẩm và kết nối thị trường cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật, giá trị kinh tế của sản phẩm văn hóa, thúc đẩy hình thành thị trường mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm chuyên nghiệp, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

Cùng với đó, Cục cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tham mưu, quản lý cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.