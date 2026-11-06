Đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh phân cấp và cắt giảm thủ tục hành chính

Vấn đề bảo vệ môi trường được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Ảnh: DUY LINH

Tại phiên thảo luận này, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung vào các điểm mới cốt lõi được cử tri và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cuối buổi làm việc, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu đặt ra.

Đây là dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Dự thảo bố cục gồm 3 điều, thực hiện sửa đổi, bổ sung 78/171 điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và bổ sung mới 2 điều (Điều 72a và Điều 139a).

Trước đó, tại phiên thảo luận tại tổ (sáng 24/10), các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần cải cách đột phá của dự thảo luật khi chuyển mạnh từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" và "chấp nhận rủi ro có kiểm soát". Cử tri và đại biểu dành sự quan tâm lớn đến chính sách phân loại dự án đầu tư khi số lượng nhóm tiêu chí môi trường được giảm từ 3 xuống 2 và phân loại dự án đơn giản hóa từ 4 xuống còn 3 nhóm. Thay đổi này giúp cắt giảm mạnh đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc cấp giấy phép môi trường (GPMT), chuyển nhiều đối tượng sang hình thức đăng ký môi trường.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính nhận được sự phản hồi tích cực khi dự thảo bãi bỏ 5 thủ tục, sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ quy định cấp lại GPMT và vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Nhờ đó, thời gian thực hiện thủ tục giảm 52,5% và chi phí tuân thủ giảm 52,3% cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về các quy định mới thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh. Các điểm mới nổi bật gồm: coi chất thải là tài nguyên; giao Chính phủ quy định lộ trình tỷ lệ tái chế trong sản phẩm (Điều 72a); bổ sung quy định quản lý trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải và tín chỉ các-bon (Điều 139a); rút ngắn chu kỳ kiểm kê khí nhà kính từ 2 năm xuống hằng năm và thực hiện trực tuyến. Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ quy định phân quyền triệt để cho địa phương trong thẩm định ĐTM và cấp GPMT, cũng như cơ chế kết nối Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.