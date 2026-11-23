Chiều 23/11, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Đề dẫn tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của kỷ nguyên số với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc, toàn diện đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và phương thức quản trị quốc gia. Kỷ nguyên số mở ra những cơ hội to lớn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên đi cùng với những cơ hội đó là những thách thức ngày càng phức tạp đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Đặc biệt là các thách thức, nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống có sự đan xen chuyển hóa; tội phạm công nghệ, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm dữ liệu cá nhân, thông tin sai lệch và các nguy cơ mất an ninh từ không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là sự phát triển nhanh chóng của AI và công nghệ mới đang làm thay đổi phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặt ra những vấn đề mới đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT).

Thực tiễn đó cho thấy, quản trị ANTT trong kỷ nguyên số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, phương thức, mô hình và năng lực quản trị ANQG, TTATXH.

Hội thảo “Quản trị ANTT trong kỷ nguyên số” được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Hội thảo cũng là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn những biến đổi của tình hình ANTT trong kỷ nguyên số; trao đổi, thống nhất nhận thức về những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn quản trị ANTT; đồng thời đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, khả thi, góp phần nâng cao năng lực quản trị ANTT, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Hội thảo đã nhận được 110tham luận khoa học của các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an. Các tham luận đăng trong kỷ yếu và trình bày trực tiếp tại hội thảo đều có chất lượng cao, có chiều sâu, bám sát thực tiễn, tập trung làm rõ những vấn đề lớn, vấn đề mới về đổi mới phương thức quản lý nhà nước về ANTT sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số và khoa học công nghệ.

Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện theo chức năng của Công an các đơn vị, địa phương cũng như các cơ quan trong hệ thống chính trị...

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại ﻿ hội thảo.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ về 5 đổi mới tư duy quản trị ANTT ở cơ sở. Đó là chuyển từ “không để xảy ra” sang quản trị rủi ro trong ngưỡng kiểm soát được; chuyển từ bảo vệ từng lĩnh vực sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ; chuyển từ tích lũy dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu có kiểm soát; chuyển từ huy động phong trào sang phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; chuyển từ đếm đầu việc sang đánh giá bằng mức độ an toàn và niềm tin của nhân dân.

Trung tướng, GS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh thước đo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị ANTT trong kỷ nguyên mới. Ba yếu tố này tạo nên một chuỗi liên kết không thể tách rời nhằm hướng tới cân bằng giữa an ninh và phát triển, đồng thời đây cũng là công cụ đánh giá, đo lường năng lực thực tiễn đảm bảo ANTT. Trên cơ sở đó, Trung tướng Trần Vi Dân đề xuất cần thí điểm, xác lập số liệu nền, kiểm định chỉ số, lượng hóa sâu hơn theo lĩnh vực và địa bàn…

Trung tướng, GS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại hội thảo.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, TS Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã chia sẻ kinh nghiệm và gợi mở về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính quyền số và quản trị ANTT ở địa phương trong kỷ nguyên số.

Theo TS Trần Đăng Quỳnh, dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng giúp chính quyền nhìn thấy đầy đủ hơn, hiểu sâu hơn, cảnh báo sớm hơn và hành động kịp thời hơn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi gắn với tư duy quản trị phù hợp, quy trình rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và năng lực thực thi của con người. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước về ANTT, trước hết, dữ liệu cần phải đúng, đủ tin cậy, có cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm; cán bộ sát dân hơn, những vấn đề của người dân cũng cần được giải quyết sớm hơn…

TS Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công đã chia sẻ đặc trưng của quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, từ đó gợi mở đối với thiết kế mô hình quản trị ANTT trong kỷ nguyên số.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, việc thiết kế mô hình quản trị ANTT đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, mục tiêu nhất quán, giúp nhà nước dự báo tốt hơn, phản ứng nhanh hơn; lấy an ninh con người làm trung tâm; đa chủ thể mạng lưới kết nối các nguồn lực; dựa trên dữ liệu đảm bảo tin cậy; gắn an ninh với phát triển.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công phát biểu tại hội thảo.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ về mô hình công dân số, được thể hiện qua 5 nhóm năng lực gồm: Danh tính số có định danh và xác thực phù hợp; năng lực tìm kiếm, tiếp nhận, cung cấp và sử dụng thông tin đúng cách; tương tác đúng kênh, mô tả vụ việc và theo dõi kết quả; bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn bản thân; tham gia có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, không phát tán thông tin sai lệch, chưa có kiểm chứng…

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong triển khai quản trị ANTT dựa trên dữ liệu ở địa phương. Một số giải pháp được lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đề xuất gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản trị và chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro; đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực vững về nghiệp vụ và quản trị dữ liệu…

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh: Các tham luận trình bày tại hội thảo và các báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu đã thống nhất cao việc đổi mới phương thức quản lý nhà nước về ANTT theo hướng quản trị hiện đại trong kỷ nguyên số cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức lực lượng, thành phần trong xã hội.

Do đó, việc nghiên cứu để tìm ra các mô hình quản trị hiện đại, giải pháp công nghệ phù hợp để huy động tối đa nguồn sức mạnh tổng hợp, phát huy cao độ thế mạnh của từng chủ thể xã hội tham gia vào công cuộc bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong kỷ nguyên số trở thành nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi thường xuyên, liên tục.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Đặc biệt, hội thảo đã bước đầu tổng kết, khái quát nhiều mô hình, phương thức và bài học kinh nghiệm trong quản trị ANTT tiêu biểu tại một số đơn vị, địa phương. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương chuyển từ quản lý sang quản trị ANTT của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của lực lượng CAND trong đổi mới phương thức vận hành, hướng tới quản trị quốc gia hiện đại. Những kết quả này là cơ sở để nhân rộng các mô hình hiệu quả, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quản trị ANTT và lý luận nghiệp vụ Công an…

Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên cũng cho biết, kết quả hội thảo đã cung cấp các luận cứ khoa học có giá trị phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện pháp luật và đổi mới phương thức quản trị ANTT, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ vững chắc ANQG, bảo đảm TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…