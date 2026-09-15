Đổi mới tư duy, phương thức quản lý, tạo đột phá phát triển GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 15/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trên địa bàn cùng tham dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, ngành GD&ĐT đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ trì hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 686 cơ sở giáo dục và đào tạo; tổng số học sinh các cấp là 365.558 em, với 26.021 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành GD&ĐT đã từng bước kiện toàn hệ thống, điều động, biệt phái 105 giáo viên, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện đồng bộ, gắn với đổi mới phương pháp dạy học. Giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, dạy học ngoại ngữ, tin học được quan tâm. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2025 - 2026, có 32 đề tài cấp THCS và 71 đề tài cấp THPT được công nhận.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường báo cáo kết quả năm học 2025 - 2026.

Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì, nâng cao ở các cấp học. Đặc biệt, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục THPT của Hà Tĩnh với điểm trung bình chung đạt 6,154, xếp thứ 5 toàn quốc; 11/12 môn thi nằm trong tốp 10 cả nước.

Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 17 đơn vị thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT với 9.569 học viên/248 lớp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo 22.026 người; tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 80%.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh Nguyễn Trọng Thể báo cáo kết quả năm học 2025 - 2026 và việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh được chú trọng. Trong năm học, có 1.567 học sinh THPT được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 804 em đã trở thành “Đảng viên tuổi 18”.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,72%, công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả tích cực. Hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Sơn Kim 1 và Hương Khê đã được đưa vào vận hành, sử dụng trong năm học 2026 – 2027.

Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tính đến ngày 30/8/2026, toàn tỉnh có 272 cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo, gồm: 259 trường mầm non và phổ thông (230 trường công lập, 29 trường ngoài công lập), 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 1 cơ sở giáo dục đại học, 4 trường cao đẳng và 3 trường trung cấp.

HIệu trưởng Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein Nguyễn Gia Việt tham luận về đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học tiếng Anh, nâng cao môi trường thực hành và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như năng lực quản lý giáo dục ở một số địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa đồng đều; cơ sở vật chất tại một số trường còn thiếu, xuống cấp; việc khắc phục thiệt hại do thiên tai còn chậm; chuyển đổi số vẫn còn vướng mắc trong quá trình triển khai...

Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT xác định chủ đề “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”. Ngành tiếp tục tập trung đổi mới phương thức quản lý giáo dục, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục"; khắc phục triệt để những bất cập, khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển GD&ĐT. Việc triển khai nhiệm vụ năm học mới bảo đảm chủ động, thực chất, hiệu quả; giữ vững kỷ cương, nền nếp, an toàn trường học và không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hoàng Bá Hùng tham luận về khai thác hiệu quả giáo dục STEM/ STEAM trong kỷ nguyên số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong năm học 2025 - 2026 và sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục trong năm học 2026 - 2027.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến và kết quả ngành GD&ĐT đạt được trong năm học 2025 - 2026. Đồng thời, đánh giá cao việc hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng; bài phát biểu Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp; Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Toàn ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, học viên và sinh viên.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để ban hành các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục; từng bước khắc phục các khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và các thông báo, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương. Quan tâm tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, nhân viên trong việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục để đảm bảo quyền lợi và tạo sự đồng thuận cao, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản trị trường học sau sắp xếp; tăng cường đảm bảo an toàn chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học; đẩy mạnh xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn quốc gia.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo an toàn trường học, tạo không khí thi đua sôi nổi dạy tốt, học tốt; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp; nhân rộng các mô hình đổi mới, cách làm hay, hiệu quả trong GD&ĐT; tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục đại trà; thực hiện tốt công tác giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác xã hội hoá huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện tốt công tác truyền thông...

Tại hội nghị, Sở GĐ&ĐT đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đại biểu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác GD&ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đại biểu trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2025 - 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở GD&ĐT danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.