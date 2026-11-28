Tham gia làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành; 9 xã Chư Păh, Ia Ly, Ia Khươl, Ia Phí, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun và nhiều doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các địa phương. Ảnh: Minh Phương

Tại buổi làm việc với 4 xã khu vực Chư Păh, theo báo cáo của các địa phương, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, xã Ia Phí dự kiến đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu, tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 7,08%; xã Chư Păh dự kiến đạt 21/22 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,2%; xã Ia Khươl đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,89%; xã Ia Ly đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, năm 2027, xã Ia Khươl đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2%; Chư Păh 10,02%; các xã Ia Phí và Ia Ly phấn đấu đạt từ 10% trở lên.

Đại diện lãnh đạo xã Chư Păh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kịch bản tăng trưởng năm 2027. Ảnh: Minh Phương

Các địa phương và doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và hỗ trợ thu hút đầu tư.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp tục làm việc với 5 xã khu vực Mang Yang. Theo báo cáo, tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2026 của xã Hra ước đạt 10,21%; Mang Yang đạt 9,61%; Ayun đạt 8,96%; Kon Chiêng đạt 7,7% và Lơ Pang 7,6%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với các xã Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra và Ayun. Ảnh: Minh Phương

Năm 2027, xã Hra đặt mục tiêu tăng trưởng 11,18%; Lơ Pang 10%; Mang Yang 9,96%; Ayun từ 9,45% trở lên và Kon Chiêng 9%.

Các địa phương xác định động lực tăng trưởng chủ yếu là thu hút và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió, thủy điện, chăn nuôi quy mô lớn, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp; mở rộng liên kết sản xuất, thu mua và tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thủy điện, dự án điện gió; hoàn thiện thủ tục về môi trường để các dự án chăn nuôi sớm đi vào hoạt động; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các vùng nguyên liệu cà phê, hồ tiêu.

Ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia góp ý kịch bản tăng trưởng năm 2027 đối với các Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí và Ia Ly. Ảnh: Minh Phương

Tại các buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp; đồng thời góp ý hoàn thiện kịch bản tăng trưởng phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Trong đó, lưu ý các địa phương phải nhận diện được các dư địa hiện có để xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với tình hình thực tế của các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Năm 2027, tất cả địa phương cần xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Để thực hiện mục tiêu này, chính quyền cấp xã phải đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức làm việc và điều hành phát triển kinh tế - xã hội; chủ động bám sát địa bàn, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đại diện doanh nghiệp nêu những vướng mắc về công tác đền bù, hỗ trợ người dân thực hiện dự đầu tư thủy điện trên địa bàn xã Lơ Pang. Ảnh: Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, lượng hóa chỉ tiêu, làm rõ dư địa, động lực và mức đóng góp vào tăng trưởng của từng lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý, bảo đảm tính khả thi.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển; đánh giá tiềm năng, lợi thế và quỹ đất để chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư.

Tích cực mời gọi doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tạo động lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương chú trọng thực hiện các chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung của địa phương. Ảnh: Minh Phương

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung của địa phương; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2027.