Từ làm thay đến kiến tạo sức sáng tạo của toàn xã hội

Tám mươi năm trước, trong những ngày đầu của nền độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đặt lời căn dặn ấy trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, khi đất nước phải đối diện với muôn vàn khó khăn, chúng ta càng thấm thía tầm nhìn của Người về sức mạnh tinh thần của dân tộc. Văn hóa không phải là điều chỉ được nghĩ đến sau khi những nhu cầu vật chất đã được đáp ứng, mà chính là nguồn sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn, gắn kết cộng đồng và tạo dựng tương lai.

Pháo hoa rực rỡ cùng biển người hoà nhịp tại sân vận động Mỹ Đình trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam – Văn hoá soi đường – Non sông hoà nhịp”

Ngày nay, tinh thần ấy cần được tiếp nối bằng tư duy phát triển mới. Tại lễ kỷ niệm ngày 24/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc”. Quán triệt tinh thần ấy và Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, điều quan trọng không chỉ là tăng nguồn lực cho văn hóa, mà còn là đổi mới cách tổ chức, huy động và sử dụng nguồn lực để phát huy sức sáng tạo của nhân dân.

Nhìn thẳng vào thực tiễn, trong một số lĩnh vực, cách làm văn hóa vẫn mang dấu ấn của tư duy bao cấp. Không ít hoạt động được tổ chức chủ yếu theo kế hoạch hành chính, phụ thuộc vào kinh phí ngân sách và chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của công chúng. Có những thiết chế được đầu tư xây dựng nhưng chưa trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng; có những chương trình nghệ thuật hoàn thành nhiệm vụ tổ chức nhưng chưa tạo được đời sống lâu dài trong xã hội. Khi hiệu quả hoạt động chủ yếu được đánh giá bằng số lượng sự kiện, chúng ta dễ bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: Người dân thực sự nhận được gì từ những hoạt động đó?

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững. Ảnh minh họa: TTXVN

Đổi mới tư duy làm văn hóa trước hết là chuyển từ việc Nhà nước trực tiếp tổ chức quá nhiều hoạt động sang việc Nhà nước kiến tạo môi trường để các chủ thể xã hội phát huy năng lực sáng tạo. Điều đó không có nghĩa là thu hẹp trách nhiệm của Nhà nước hay phó mặc văn hóa cho thị trường. Trái lại, Nhà nước cần thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ mà thị trường khó đảm đương: bảo tồn di sản, gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống, chăm lo đời sống văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và bảo đảm cơ hội tiếp cận văn hóa cho mọi người dân.

Đồng thời, đầu tư công cần phát huy vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng cùng tham gia. Cơ chế đặt hàng sáng tạo, sử dụng thiết chế công, hợp tác công tư và hỗ trợ các sáng kiến văn hóa cần hướng tới hiệu quả xã hội thực chất, trên cơ sở minh bạch, đúng pháp luật và tôn trọng đặc thù của lao động nghệ thuật. Một đồng ngân sách dành cho văn hóa không chỉ nên tạo ra một hoạt động, mà còn cần góp phần hình thành năng lực để những hoạt động khác có thể tiếp tục phát triển.

Ở đây, cần phân biệt giữa xã hội hóa văn hóa với việc chuyển gánh nặng chi phí sang người dân. Một nền văn hóa phát triển phải vừa có thị trường năng động, vừa có những không gian phục vụ lợi ích công cộng. Người có thu nhập thấp, trẻ em, người cao tuổi hay đồng bào ở những địa bàn còn khó khăn không thể đứng ngoài những thành quả phát triển văn hóa.

Khối văn hóa - thể thao tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Duy Linh

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, văn nghệ sĩ sáng tạo, nhân dân là chủ thể và là người thụ hưởng. Khi mỗi chủ thể có điều kiện phát huy tốt nhất vai trò của mình, văn hóa mới thực sự trở thành sự nghiệp của toàn dân.

Xây dựng sức đề kháng văn hóa từ bên trong

Một yêu cầu đặc biệt quan trọng của phát triển văn hóa hiện nay là xây dựng bản lĩnh văn hóa dân tộc trong môi trường số. Chưa bao giờ con người có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều hệ giá trị và nhiều hình thức biểu đạt như hiện nay. Nhưng cũng chưa bao giờ việc tiếp nhận, sàng lọc thông tin và gìn giữ những chuẩn mực đạo đức lại đặt ra nhiều thách thức đến thế.

Không gian số mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, giao lưu và sáng tạo, song cũng làm gia tăng nguy cơ giả mạo thông tin, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xuyên tạc giá trị lịch sử, phổ biến nội dung độc hại và thương mại hóa những hành vi phản văn hóa. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo khiến việc phân biệt giữa thông tin xác thực và nội dung giả tạo ngày càng phức tạp. Những thách thức ấy không chỉ liên quan đến quản lý văn hóa, mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh văn hóa, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và củng cố niềm tin trong cộng đồng.

Một cảnh trong vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam Ảnh: BTC

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Chính văn hóa đã giữ cho dân tộc ta là chính mình qua mọi thăng trầm của lịch sử”. Bài học ấy cho thấy bảo vệ văn hóa không đồng nghĩa với khép mình trước thế giới. Sức sống văn hóa Việt Nam còn được tạo nên bởi năng lực tiếp thu, chọn lọc và Việt hóa tinh hoa nhân loại. Một nền văn hóa có bản lĩnh có thể đối thoại bình đẳng với các nền văn hóa khác mà không đánh mất mình.

Vì thế, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý những hành vi vi phạm, cần chú trọng xây dựng một “lá chắn mềm” từ bên trong xã hội. Lá chắn ấy được hình thành từ sự hiểu biết lịch sử, lòng tự tôn dân tộc, năng lực thẩm mỹ, tư duy phản biện, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.

Việc chuẩn hóa, số hóa dữ liệu di sản cũng cần được nhìn nhận từ góc độ này. Một hệ thống dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, thông tin đáng tin cậy, được cập nhật và bảo vệ phù hợp sẽ tạo nền tảng cho giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ sai lệch, thất thoát hoặc sử dụng tùy tiện các giá trị văn hóa. Cần chú ý quyền của cộng đồng nắm giữ di sản, phân định dữ liệu có thể chia sẻ rộng rãi với những dữ liệu cần được bảo vệ, tránh quan niệm cứ đưa mọi thứ lên mạng là đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số.

Quan trọng không kém là tạo ra những sản phẩm văn hóa đủ hấp dẫn để công chúng tự nguyện tìm đến. Không thể mong người trẻ yêu nghệ thuật truyền thống nếu họ ít có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật ấy bằng những phương thức phù hợp. Không thể kỳ vọng những giá trị tốt đẹp sẽ lan tỏa nếu chúng ta thiếu những câu chuyện hay, những hình tượng nghệ thuật giàu sức thuyết phục và những môi trường thực hành văn hóa lành mạnh.

Sức đề kháng văn hóa không được hình thành chỉ bằng những lời khuyên hay quy định cấm đoán. Nó được bồi đắp trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, trong từng ứng xử của cán bộ, công chức và trong chất lượng những sản phẩm văn hóa mà xã hội tạo ra. Một xã hội có niềm tin, có kỷ cương, có sự tôn trọng con người và có khả năng phân biệt đúng sai sẽ có nền tảng vững chắc hơn để ứng phó với những biến động từ bên ngoài.

Chuyển hóa bản sắc thành sức mạnh mềm quốc gia

Việt Nam có một kho tàng di sản phong phú, nhưng giàu tài nguyên văn hóa chưa mặc nhiên đồng nghĩa với giàu sức mạnh mềm. Có di sản chưa đồng nghĩa với có sản phẩm; có sản phẩm chưa đồng nghĩa với có thị trường; có thị trường trong nước chưa đồng nghĩa với có sức cạnh tranh quốc tế. Giữa tài nguyên và sức mạnh mềm là cả một quá trình chuyển hóa đòi hỏi thể chế phù hợp, nhân lực sáng tạo, công nghệ, vốn đầu tư và năng lực tổ chức thị trường.

Không gian nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng tại sân vận động Mỹ Đình tối 24/11.

Những sản phẩm như Bắc Bling, chương trình biểu diễn À Ố Show hay các tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò cho thấy những khả năng đáng khích lệ của quá trình ấy. Chất liệu dân gian có thể trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc đương đại; những hình ảnh quen thuộc của đời sống Việt Nam có thể được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ; những câu chuyện lịch sử có thể đến gần công chúng thông qua các trải nghiệm giàu cảm xúc. Điểm chung của những cách làm này là không xem truyền thống như một giá trị bất động, mà như nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay.

Nút thắt cần tháo gỡ là sự thiếu đồng bộ của hệ sinh thái sáng tạo. Một nghệ sĩ tài năng cần được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; một doanh nghiệp văn hóa cần tiếp cận vốn, không gian sáng tạo và thị trường; một cộng đồng gìn giữ di sản cần được tham gia quyết định và hưởng lợi công bằng từ việc khai thác di sản. Nếu những điều kiện đó chưa được bảo đảm, các thành công riêng lẻ khó trở thành năng lực cạnh tranh của cả một ngành công nghiệp.

Trong kỷ nguyên số, chúng ta cũng cần chuyển từ tư duy số hóa văn hóa sang tư duy phát triển văn hóa trong môi trường số. Số hóa giúp lưu giữ di sản, nhưng sáng tạo mới giúp di sản có thêm công chúng. Điện ảnh, âm nhạc, hoạt hình, trò chơi điện tử, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo có thể mở ra những phương thức mới để kể câu chuyện Việt Nam. Cùng với đầu tư sản xuất, cần quan tâm đến dịch thuật, quảng bá, phân phối, bảo hộ bản quyền và năng lực chủ động tiếp cận khán giả quốc tế. Người trẻ cần được nhìn nhận không chỉ là công chúng mà còn là lực lượng trực tiếp sáng tạo và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.

Bản sắc là gốc rễ, sáng tạo là phương thức, công nghệ là công cụ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của phát triển công nghiệp văn hóa không thể chỉ là doanh thu. Việc tạo ra giá trị kinh tế từ văn hóa phải góp phần nuôi dưỡng văn hóa, bảo vệ tính toàn vẹn của di sản, cải thiện đời sống của những người sáng tạo và mở rộng cơ hội thụ hưởng của nhân dân. Sức hấp dẫn của một quốc gia cũng không chỉ đến từ sản phẩm giải trí nổi tiếng, mà còn đến từ uy tín, cách ứng xử, chất lượng môi trường sống và những giá trị nhân văn mà quốc gia đó thực hành.

Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên vừa đi qua, nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là những gì sẽ tiếp tục diễn ra sau ngày hội. Một bảo tàng có thêm công chúng thường xuyên, một nhà hát có thêm khán giả trẻ, một nghệ nhân có thêm người học nghề, một khu dân cư có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, một sản phẩm Việt Nam được đón nhận ở thị trường quốc tế – đó là những thước đo thiết thực của sự đổi mới.

Chúng ta có một ngày để tôn vinh văn hóa, nhưng cần 365 ngày để nuôi dưỡng văn hóa. Tiếp nối tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 trong kỷ nguyên mới chính là làm cho văn hóa hiện diện sâu sắc hơn trong đời sống, trở thành nền tảng của sự đồng thuận xã hội, nguồn lực của phát triển và sức mạnh bảo vệ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Một Việt Nam hùng cường không chỉ là một Việt Nam có tiềm lực kinh tế lớn mạnh, mà còn là một Việt Nam có bản lĩnh, có sức sáng tạo, có chiều sâu nhân văn và được thế giới yêu mến, trân trọng bởi những giá trị của mình.