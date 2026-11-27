Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước. 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bên cạnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, Việt Nam cần xây dựng nền tảng và năng lực phát triển mới cho đất nước.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo Thứ trưởng, kinh tế thế giới đang có những thay đổi sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, những đột phá về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những hạn chế về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào mở rộng đầu tư, lao động và khai thác các lợi thế truyền thống, hướng tới những chuyển biến căn bản về thể chế, công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

Để thực hiện bước chuyển này, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển và phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước. Trong đó, Nhà nước cần chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: BTC

Tại diễn đàn, bà Michaela Baur, Giám đốc GIZ tại Việt Nam, cho biết Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng 2 con số từ nay đến năm 2030, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việc đồng thời thực hiện các mục tiêu này đòi hỏi nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn, với mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thấp hơn.

Về triển vọng hợp tác Việt Nam - Đức, bà Michaela Baur thông tin, hiện có hơn 500 doanh nghiệp Đức hiện diện tại Việt Nam và hàng ngàn doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Việt Nam. Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức đã lựa chọn Việt Nam là 1 trong 9 quốc gia trọng điểm nhằm tăng cường hợp tác với khu vực kinh tế tư nhân.

Thời gian tới, GIZ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và các đối tác hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị kinh tế, tài chính công, thúc đẩy đầu tư xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, ứng dụng công nghệ số và phát triển các mô hình kinh doanh tuần hoàn.