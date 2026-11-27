Pháp luật không chỉ quản lý mà phải kiến tạo phát triển

Ngày 26/11/2026, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế (IBLA) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời báo công đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Trước đó, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1334/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho IBLA. Phần thưởng ghi nhận những thành tích của Viện trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Dấu mốc này cho thấy vai trò của các tổ chức nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện thể chế. Những kết quả nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách có thể góp phần nhận diện bất cập, đề xuất giải pháp từ thực tiễn quản lý và kinh doanh.

Lãnh đạo Viện IBLA nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong tiến trình đổi mới tư duy pháp luật hiện nay. Pháp luật không đơn thuần là công cụ quản lý xã hội mà còn phải tạo môi trường thuận lợi để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị xác định yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Mục tiêu là đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, Nghị quyết nhấn mạnh chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Tinh thần dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm" thể hiện yêu cầu thay đổi cách tiếp cận trước những mô hình kinh doanh và công nghệ mới.

Thay vì chỉ kiểm soát hoạt động chưa có tiền lệ, cơ quan quản lý cần đánh giá bản chất và mức độ rủi ro. Trên cơ sở đó, các quy định phù hợp phải vừa bảo đảm quản lý, vừa tạo không gian đổi mới sáng tạo.

Tháo gỡ điểm nghẽn từ xây dựng đến thực thi pháp luật

Thực tiễn cho thấy, quy định thiếu đồng bộ, chồng chéo hoặc không theo kịp thực tế có thể làm gia tăng chi phí tuân thủ. Thời gian triển khai dự án kéo dài cũng ảnh hưởng đến khả năng khai thác nguồn lực của doanh nghiệp.

Vì vậy, đổi mới tư duy pháp luật phải được triển khai đồng bộ từ xây dựng đến thực thi. Việc rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định bất cập cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Một chính sách tốt không chỉ được đánh giá bằng mục tiêu đặt ra. Hiệu quả còn phải thể hiện qua tính khả thi, mức độ thuận tiện và những giá trị thực tế mang lại.

Đổi mới tư duy pháp luật cần đồng bộ từ xây dựng đến thực thi, gắn liền với việc thường xuyên rà soát, bãi bỏ quy định bất cập. (Ảnh minh họa bằng AI)

Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng là khả năng dự báo chính sách và tính ổn định của môi trường pháp lý. Các quy định cần rõ ràng để doanh nghiệp chủ động đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Đối với cơ quan quản lý, yêu cầu đặt ra là nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc áp dụng quy định thiếu thống nhất cần được khắc phục.

Bên cạnh đó, các tổ chức nghiên cứu khoa học pháp lý cần phát huy vai trò tư vấn và phản biện chính sách. Những kiến nghị có căn cứ, xuất phát từ thực tiễn cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và nghiên cứu.

Việc phân cấp, phân quyền cũng phải gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát quyền lực. Khi thẩm quyền được giao rõ ràng, trách nhiệm của từng cấp và từng cá nhân cần được xác định cụ thể.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho nền kinh tế số

Yêu cầu đổi mới tư duy pháp luật càng trở nên cấp thiết khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức vận hành nền kinh tế.

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thương mại điện tử và tài sản mã hóa mở ra nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng đặt ra thách thức về quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ.

Nếu hành lang pháp lý chậm thích ứng, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi triển khai sản phẩm mới. Ngược lại, khoảng trống pháp lý có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Sự bùng nổ công nghệ và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới tư duy pháp luật.

Đối với lĩnh vực an ninh mạng, hoàn thiện pháp luật cần gắn với yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Các nền tảng số và hệ thống dữ liệu phải được vận hành trong khuôn khổ pháp lý phù hợp.

Đặc biệt, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế. Việc khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển cần đi cùng nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ trong xây dựng và thi hành pháp luật cần được đẩy mạnh. Số hóa quy trình, khai thác dữ liệu và hỗ trợ tra cứu văn bản có thể nâng cao hiệu quả quản lý.

Đổi mới tư duy pháp luật vì vậy không chỉ là yêu cầu cải cách thể chế. Đây còn là nền tảng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh trong quá trình phát triển kinh tế số.