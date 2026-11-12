Đổi mới tư duy, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 10,5%

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: Năm 2026 đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên một số mục tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Từ những bài học thực tiễn đó, yêu cầu công tác chuẩn bị cho năm 2027 cần đánh giá thực chất lợi thế, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cũng như những hạn chế, yếu kém để đổi mới phương thức lãnh đạo. Trong bối cảnh tỉnh có xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước với nhiều thử thách, đồng chí yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần quyết liệt nhất, đổi mới tư duy tham mưu phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng, hiệu quả và luôn gắn liền với mục tiêu tăng trưởng, đồng thời quản lý thu, chi ngân sách sát thực tế; bảo đảm vững chắc an sinh xã hội...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cơ bản đạt mục tiêu đề ra

Theo Báo cáo của Sở Tài chính, kinh tế của tỉnh năm 2026 đã đạt những kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,17%, đạt chỉ tiêu Chính phủ giao và cao hơn 3,77 điểm phần trăm so với năm 2025. Thực hiện 33 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND, có 30 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá và 100% đều ước đạt và vượt kế hoạch, với 7 chỉ tiêu vượt gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 109,4 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 60,73 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.448 tỷ đồng; năng suất lao động ước đạt 141,6 triệu đồng/lao động; sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 76 vạn tấn; trồng rừng tập trung ước đạt 15.453 ha và thu hút khách du lịch ước đạt 4,5 triệu lượt khách. Có 3 chỉ tiêu không thực hiện đánh giá do nguyên nhân khách quan, gồm tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia do sắp xếp lại mạng lưới giáo dục công lập, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới do thay đổi Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 và chỉ tiêu nhà ở xã hội do năm 2026 tỉnh không được Chính phủ giao chỉ tiêu tại Nghị quyết số 303/NQ-CP.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với quan điểm chỉ đạo cốt lõi là phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2027 đạt 10,5%.

Phiên họp cũng nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng nguồn kinh phí chưa phân bổ, dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2026; giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2027; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2027; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027...

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tạo động lực cho mô hình tăng trưởng mới

Thảo luận tại Phiên họp các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ, lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, điều hành linh hoạt tài chính - ngân sách và tín dụng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chiều sâu. Đột phá về kết cấu hạ tầng và đô thị hóa, huy động nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông kết nối liên vùng, trục chính kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu và du lịch...

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cần làm nổi bật bức tranh toàn diện, phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, điểm nhấn nổi bật và tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế và cá thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp HĐND sắp tới.

Bước sang năm 2027, là năm tập trung triển khai quyết liệt các nghị quyết của Trung ương với bài toán trăn trở lớn nhất của tỉnh là thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xây dựng kịch bản, hướng đi sát thực tiễn dựa trên tiềm năng, lợi thế và nỗ lực tối đa. Trong đó, về công nghiệp, cần khai thác dư địa lớn với hơn 5.000 ha đất công nghiệp, tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư. Các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và thương mại dịch vụ cần quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, đồng thời nâng cao tính tổ chức và thống nhất trong khai thác tiềm năng du lịch rất lớn của địa phương.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để đưa vào khai thác, phục vụ phát triển, đi đôi với chú trọng cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Về công tác tài chính - ngân sách, việc thu ngân sách phải bám sát thực tế, xây dựng kế hoạch phù hợp theo lộ trình từng năm; việc chi tiêu phải hợp lý, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên cao nhất cho giao thông, giáo dục, y tế nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm vững chắc an sinh xã hội....

Tin, ảnh: Đoàn Thư