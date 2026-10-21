Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ mới của Ngành

Ngày 14/10/2026, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 ngành Kiểm sát nhân dân (KSND); trên cơ sở báo cáo kết quả công tác, ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị; Viện trưởng VKSND tối cao kết luận và chỉ đạo toàn Ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Thông báo này.

Theo đó, Thông báo số 483/TB-VKSTC nêu kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao về các nội dung gồm: Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành mô hình quản lý mới trong điều kiện chuyển đổi số và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới của Ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tập trung thực hiện hai khâu then chốt “công tác cán bộ” và “hoàn thiện thể chế”.

Tập trung cao nhất cho công tác nghiệp vụ, khắc phục dứt điểm những chỉ tiêu, khâu công tác còn hạn chế và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Quản trị Ngành bằng dữ liệu; chuẩn hoá, liên thông các nền tảng số; các điều kiện bảo đảm; hợp tác quốc tế và công tác tuyên truyền.

Trong đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, khu vực tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIV. Cụ thể hóa các nội dung này vào chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu và lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng 6 rõ: “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát”, gắn quyền hạn với trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát quyền lực. VKSND cấp tỉnh chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho VKSND khu vực; các đơn vị thuộc VKSND tối cao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra theo ngành dọc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc khoảng trống trong quản lý, chỉ đạo.

Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra đột xuất đối với những lĩnh vực có nguy cơ vi phạm, đơn vị có hạn chế kéo dài; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, theo dõi đến cùng việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để tồn tại, vi phạm tái diễn hoặc chậm khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của ngành KSND ngày 14/10/2026.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, lấy chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm làm thước đo; khẩn trương xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn mới của Trung ương; áp dụng KPI bảo đảm thực chất, không hình thức…

Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên VKSND khu vực. Toàn Ngành xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá…

Về các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử; chủ động phát hiện vi phạm, kịp thời thực hiện các quyền năng pháp lý, bảo đảm mọi quyết định tố tụng có căn cứ, đúng pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết án dân sự, hành chính, tháo gỡ những bất cập, khó khăn trong công tác này theo chỉ đạo của Trung ương. Gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; bảo vệ tài sản nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, ổn định.

Chủ động phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước, nhất là những vấn đề về ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội hoặc ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, các dự án trọng điểm và bảo đảm tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tố tụng.

Tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chú trọng xử lý các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản công, đất đai, tài nguyên và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Nâng cao chất lượng công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến môi trường, tài nguyên trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và thi hành án; chú trọng bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Nghiên cứu, giải quyết hồ sơ và đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật; lấy chất lượng nghiên cứu, giải quyết làm trọng tâm, tuyệt đối không chạy theo số lượng; người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Viện trưởng VKSND tối cao về chất lượng và tiến độ giải quyết.

Về công tác tuyên truyền, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; hướng trọng tâm về cơ sở, nhất là VKSND khu vực, nơi trực tiếp gắn với người dân và thực tiễn địa bàn.

Đẩy mạnh truyền thông số, phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác của Ngành; hình thức ngày càng hiện đại, phong phú, hiệu quả và thực chất; chú trọng những điển hình trong bảo vệ lợi ích công, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; qua đó lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát bản lĩnh, liêm chính, gần dân, sát dân, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan trong cung cấp, xác minh thông tin; bảo đảm đúng thẩm quyền, chính xác, kịp thời, thống nhất, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động của Ngành…