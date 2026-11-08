Đổi mới tư duy nghiên cứu, mở đường thương mại hóa: Kinh nghiệm Ba Lan

Gỡ bỏ rào cản "khác biệt ngôn ngữ và động lực" giữa ba chủ thể trong hệ sinh thái

Tại Diễn đàn Quốc tế về Tài trợ Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo (IRIFF 2026), ông Maciej Jedrzejek - Phó Giám đốc Bộ phận Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Ba Lan (NCBR) - đã mang đến những bài học thiết thực về thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Ông Maciej Jedrzejek - Phó Giám đốc Bộ phận Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Ba Lan (NCBR). Ảnh: HT.

Theo đó, với cách tiếp cận truyền thống, quy trình thương mại hóa sản phẩm diễn ra theo trình tự: nghiên cứu, công bố kết quả, phát triển nguyên mẫu, rồi mới tìm kiếm đơn vị sử dụng. Theo ông Maciej Jedrzejek, cách làm này có nhược điểm là tiềm năng của các nghiên cứu đôi khi không được phát huy đầy đủ.

Để khắc phục rủi ro này, cần có một cách tiếp cận mới, bắt đầu từ một nhu cầu phát triển hoặc một thách thức cụ thể. Khi đó, chính phủ, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và những người dùng cuối sẽ cùng nhau xác định vấn đề, đồng thời phải tính tới việc thử nghiệm với người dùng, triển khai thực tế và mở rộng quy mô tác động.

“Khó khăn trong thương mại hóa công nghệ hiện nay nằm ở sự khác biệt về động lực và ngôn ngữ của ba chủ thể chính (nhà nước, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp) trong hệ sinh thái”, ông Maciej Jedrzejek thừa nhận. Chính phủ thường chú trọng đến lợi ích công cộng, an ninh, khả năng chống chịu và trách nhiệm giải trình; đồng thời hoạt động theo các quy trình hành chính nghiêm ngặt và có mức độ chấp nhận rủi ro thấp.

Các nhà nghiên cứu lại có những ưu tiên khác: họ tập trung vào chất lượng khoa học, tri thức mới và sự nghiệp nghiên cứu. Trong khi đó, doanh nghiệp lại quan tâm đến khách hàng, năng lực cạnh tranh, chi phí và lợi nhuận đầu tư; họ cần những giải pháp có thể vận hành hiệu quả trong thực tế.

“Thách thức đặt ra không phải là bắt nhà khoa học suy nghĩ như một doanh nhân hay bắt chính phủ vận hành như một công ty khởi nghiệp, mà là xây dựng cơ chế kết nối các góc nhìn xung quanh một chương trình cụ thể”, đại diện NCBR nhận định.

Ba Lan chọn cách coi ba chủ thể là ba nhóm trách nhiệm khác nhau để tạo sự kết nối.

Trong đó, chính phủ xác định các thách thức, tạo ra các ưu đãi và khơi dậy nhu cầu; các nhà nghiên cứu cung cấp kiến ​​thức, bằng chứng và những khả năng công nghệ mới; còn các doanh nghiệp biết hiện thực hóa các giải pháp, đưa chúng ra thị trường và mở rộng quy mô.

Việc phân định trách nhiệm rõ ràng giúp các bên tập trung vào những phần việc trong năng lực, thuộc thế mạnh thay vì phải phân tán nguồn lực cho những phần việc không phải sở trường.

Ba cơ chế tài trợ thúc đẩy thương mại hóa

Ông Maciej Jedrzejek giới thiệu 3 nhóm cơ chế tài trợ thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thứ nhất là nghiên cứu ứng dụng hợp tác (Collaborative applied research). Người sử dụng từ khu vực công có thể xác định nhu cầu và cung cấp môi trường thử nghiệm; các nhà nghiên cứu cung cấp kiến thức khoa học, phương pháp và bằng chứng; các đối tác doanh nghiệp mang đến năng lực kỹ thuật, hiểu biết thị trường và khả năng triển khai. Trong cơ chế này, NCBR hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển thử nghiệm với sự tham gia của cả doanh nghiệp lẫn các tổ chức nghiên cứu, gắn kết các đối tác lại với nhau trong một liên danh (hệ sinh thái), đồng thời đóng vai trò là cơ quan điều phối, chia sẻ một phần rủi ro và bảo vệ lợi ích cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Thứ hai là cơ chế nghiên cứu định hướng sứ mệnh (Mission-oriented programs). NCBR tập trung nguồn lực giải quyết các ưu tiên xã hội lớn như chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, y tế và chuyển đổi số. Cơ chế này kết hợp định hướng chiến lược với tính linh hoạt, khuyến khích hợp tác liên ngành và quốc tế.

Cơ chế thứ ba là "mua sắm đổi mới sáng tạo" (innovation procurement). Trong cơ chế này, chính phủ không chỉ đóng vai trò là bên cấp vốn, mà còn trở thành một khách hàng thông thái và có yêu cầu cao. Thay vì chỉ định một sản phẩm cụ thể, cơ chế mua sắm bắt đầu bằng một nhu cầu thực tế chưa được đáp ứng và mô tả kết quả hoặc hiệu năng mong đợi. Các nhóm tham gia sẽ phát triển nguyên mẫu và tiến hành thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Sau khi giải pháp được hoàn thiện và chứng minh hiệu quả, chính phủ sẽ xem xét mua sắm. Cách làm này gắn nhu cầu công với năng lực đổi mới sáng tạo, giảm rủi ro khi ứng dụng công nghệ mới và tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiên phong, hướng tới hiệu quả thực tiễn.

“Một dự án hoàn thành hay một mẫu thử nghiệm thành công chưa đồng nghĩa với việc tạo ra tác động hay mang giá trị thực tế. Giá trị chỉ xuất hiện khi công nghệ được ứng dụng thực tế để tạo ra dịch vụ công tốt hơn, giảm chi phí hoặc mở ra cơ hội thị trường mới”, đại diện NCBR nói.

Để bảo đảm tài trợ mang lại tác động thực chất, NCBR đưa ra 5 lưu ý. Thứ nhất, vấn đề phải cụ thể và xuất phát từ nhu cầu người dùng. Thứ hai, cần sự tham gia của doanh nghiệp và người dùng ngay từ trước khi nghiên cứu kết thúc. Thứ ba, cần các tiêu chí thành công rõ ràng về mặt khoa học, kỹ thuật, kinh tế và cả lợi ích công cộng. Thứ tư, cần cách tiếp cận linh hoạt.

“Đổi mới sáng tạo vốn chứa đựng nhiều yếu tố bất định, vì vậy các dự án cần có các cột mốc và quyết định rõ ràng, nhưng cũng cần sự tự do để điều chỉnh hướng đi khi cần thiết”, ông chia sẻ.

Và thứ năm, cần một lộ trình mở rộng quy mô sau khi nghiên cứu và thử nghiệm thành công.

Với cơ chế hợp tác giữa 3 nhà của Ba Lan, cơ quan tài trợ nghiên cứu khoa học như NCBR không chỉ đóng vai trò là cơ quan cấp vốn mà còn là “bên trung gian”, giúp xác định các ưu tiên và thách thức, kết nối các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp để cùng nhau phát triển giải pháp.

“Chúng tôi định hướng chiến lược, chia sẻ rủi ro công nghệ, kết nối các đối tác, hỗ trợ thương mại hóa và ngày càng chú trọng hơn đến các tác động kinh tế - xã hội vượt ra ngoài phạm vi dự án”, ông Maciej Jedrzejek chia sẻ.

Trong vai trò mới, câu hỏi với cơ quan tài trợ nghiên cứu không chỉ là đầu tư bao nhiêu, mà quan trọng hơn là công nghệ đó có tiếp cận được thị trường không? Doanh nghiệp có tăng trưởng không? Dịch vụ công có được cải thiện không? Và liệu có tạo ra được những năng lực mới hay không?

Thay vì chỉ tập trung vào tuân thủ quy tắc và các kết quả đầu ra cứng nhắc, các cơ quan tài trợ cần chú trọng vào việc học hỏi và bảo đảm chương trình thực sự hướng tới mục tiêu mong muốn.

Kinh nghiệm từ Ba Lan cho thấy, để kết quả nghiên cứu đi vào cuộc sống, cần thay đổi cách tiếp cận ngay từ khâu tài trợ. Cơ quan tài trợ không chỉ cung cấp kinh phí mà còn phải kết nối các bên, chia sẻ rủi ro và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người sử dụng tham gia xuyên suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Đây cũng là hướng đi để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu của nền kinh tế, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.