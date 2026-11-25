PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chia sẻ về "Những vấn đề mới đặt ra đối với phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2031: Thực tiễn và gợi ý những vấn đề cần nghiên cứu đối với Hội LHPN Việt Nam"

Đây là một trong những định hướng xuyên suốt của các tham luận tại Hội thảo khoa học tham vấn chuyên gia xây dựng Định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2026-2031, được tổ chức ngày 25/11/2026 tại Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện, cơ quan quản lý nhà nước.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, nhận diện những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với phụ nữ, bình đẳng giới và công tác Hội; đề xuất những định hướng nghiên cứu có tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bà Đào Thị Vi Phương, Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, điều hành phiên thảo luận tại Hội thảo

Lấy sự phát triển toàn diện của phụ nữ làm định hướng nghiên cứu

Tại Hội thảo, trong tham luận "Cơ sở khoa học và gợi ý Định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2026-2031", GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đề xuất lấy sự phát triển toàn diện của phụ nữ và bình đẳng giới thực chất làm định hướng; coi nhu cầu của phụ nữ và yêu cầu đổi mới hoạt động Hội là căn cứ lựa chọn vấn đề nghiên cứu.

Hoạt động khoa học của Hội cần kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu ứng dụng, phát triển giải pháp công nghệ và đổi mới tổ chức. Trong đó, cần quan tâm nghiên cứu những thay đổi về vị thế, vai trò, năng lực hành động và quyền quyết định của phụ nữ; mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, chính sách xã hội, chuẩn mực văn hóa và bình đẳng giới. Đồng thời, hệ thống hóa những quan điểm lý luận có khả năng giải thích thực tiễn Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh đề xuất các mô hình đổi mới sáng tạo ưu tiên bao gồm: Thí điểm "Cơ sở Hội số" theo hướng thiết kế lại quy trình tiếp nhận, phối hợp và phản hồi nhu cầu; kết hợp kênh trực tiếp và trực tuyến; giảm báo cáo trùng và theo dõi kết quả xử lý; Thử nghiệm hỗ trợ phụ nữ thực hành dịch vụ số an toàn gắn với "Bình dân học vụ số"; Thử nghiệm mô hình đổi mới trong chia sẻ chăm sóc, hỗ trợ an toàn, tiếp cận dịch vụ và sinh kế thích ứng khí hậu.

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trình bày tham luận

Liên quan đến nội dung "Những vấn đề mới đặt ra đối với phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2031: Thực tiễn và gợi ý những vấn đề cần nghiên cứu đối với Hội LHPN Việt Nam", PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho rằng đây là lĩnh vực Hội LHPN Việt Nam có lợi thế đặc thù mà các cơ quan nghiên cứu khó có thể làm thay.

Theo đó, cần tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động liên quan đến phụ nữ, đánh giá hiệu quả, tác động và nghiên cứu khả năng tích hợp, tinh gọn các bộ tiêu chí, giảm áp lực báo cáo cho cán bộ Hội cơ sở, dành nhiều thời gian hơn cho việc triển khai các hoạt động thực chất.

Sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nhóm phụ nữ cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tập hợp và đại diện. Hội cần nghiên cứu sự biến đổi cơ cấu xã hội của phụ nữ Việt Nam, quan tâm đồng thời đến các nhóm phụ nữ yếu thế như phụ nữ nông thôn, cao tuổi, dân tộc thiểu số và các nhóm phụ nữ có vai trò dẫn dắt, tiên phong như phụ nữ trí thức, qua đó xây dựng mô hình tập hợp, đại diện toàn diện hơn.

Cùng với đó, cần đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động Hội trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là năng lực chuyên môn về bình đẳng giới của đội ngũ cán bộ cơ sở khi phạm vi địa bàn, dân số và khối lượng công việc có nhiều thay đổi.

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi cũng đề xuất tăng cường nghiên cứu, đánh giá tác động xã hội của các chương trình, phong trào, mô hình và sáng kiến do Hội triển khai. Những bằng chứng khoa học này không chỉ giúp lượng hóa, làm rõ những đóng góp của phụ nữ và tổ chức Hội đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà còn là cơ sở để nhận diện những khoảng trống, lựa chọn các mô hình cần tiếp tục phát huy và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Quang cảnh Hội thảo

Đề cập đến "Những vấn đề lý luận, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu về phụ nữ, bình đẳng giới và công tác Hội LHPN Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới", PGS.TS. Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng, Viện Xã hội học và Tâm lý học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho rằng bối cảnh tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình tổ chức mới đang đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam, cả về lý luận, cách tiếp cận, phương pháp và tổ chức thực hiện.

Hội LHPN Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối chính sách giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp phụ nữ. Thông qua nghiên cứu, giám sát và phản biện xã hội, Hội góp phần bảo đảm các chính sách ngày càng sát thực tiễn, nhân văn và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Để thực hiện tốt vai trò đó, các nghiên cứu cần vượt ra khỏi việc mô tả thực trạng đơn thuần, có khung lý luận, phương pháp phân tích phù hợp, cung cấp dữ liệu và bằng chứng thuyết phục, bám sát thực tiễn địa phương.

PGS.TS. Đặng Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chia sẻ ý kiến

PGS.TS. Đặng Thị Hoa đề xuất các vấn đề cụ thể cần quan tâm nghiên cứu trong thời gian tới, cụ thể như: Hỗ trợ phụ nữ trong tiếp cận công nghệ số và kỹ năng mềm trong các hoạt động dịch vụ công; Hỗ trợ phụ nữ tham gia kiến tạo xã hội theo hướng làm chủ và hưởng lợi công bằng từ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt động số hóa, xã hội số và tái thiết tổ chức hội dựa trên phương thức quản trị hiện đại với cơ sở dữ liệu lớn dùng chung và nền tảng cơ sở dữ liệu số sống, sạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần định hướng và làm rõ phương thức quản trị hiệu quả trong các định hướng mục tiêu về phát triển bao trùm, nâng cao năng lực cho phụ nữ, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường số; khẳng định vai trò và đóng góp của phụ nữ và tổ chức Hội trong xu thế phát triển chung và cải cách hành chính của đất nước.

PGS.TS. Đặng Thị Hoa cũng đề xuất cần làm rõ những rào cản, vướng mắc trong hỗ trợ phát triển cho phụ nữ; những khó khăn, trở ngại do bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ đang đặt ra cho phụ nữ về cơ hội học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và tham gia đời sống xã hội, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giới.

Chuyển từ tư duy hỗ trợ, bảo vệ sang trao quyền và phát huy vai trò kiến tạo của phụ nữ

Trao đổi tại Hội thảo, TSKH. Phạm Đình Đảng (Nhà báo Nhị Lê), nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng, nghiên cứu khoa học về phụ nữ, công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ và tổ chức Hội cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, dân tộc, gắn với những biến đổi sâu sắc của thời đại.

Theo nhà báo Nhị Lê, trước khi xác định các nhiệm vụ nghiên cứu, cần trả lời những câu hỏi căn bản: Phụ nữ Việt Nam hiện nay đang đứng ở đâu trong tiến trình phát triển đất nước? Họ đã thay đổi như thế nào so với các thế hệ trước? Những cơ hội, thách thức, nhu cầu và khát vọng mới của phụ nữ là gì? Cần làm gì và làm như thế nào để phụ nữ thực sự phát h?uy vai trò chủ thể trong phát triển?

Sự thay đổi của các thế hệ phụ nữ, sự phát triển của công nghệ, không gian số, những biến đổi trong cấu trúc xã hội và mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phụ nữ và hoạt động Hội. Nếu không nhận diện đầy đủ những thay đổi này, các nghiên cứu sẽ khó đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

TSKH. Phạm Đình Đảng (Nhà báo Nhị Lê), nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, gợi mở 6 nhóm vấn đề nghiên cứu cần được quan tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà báo Nhị Lê đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy nghiên cứu, chuyển từ tư duy hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ với tư cách là đối tượng yếu thế sang tư duy trao quyền, kiến tạo và phát huy vai trò của phụ nữ với tư cách là chủ thể phát triển. Cùng với đó là phát triển tư duy tích hợp giới trong quản trị quốc gia; đổi mới tư duy nghiên cứu theo hướng hệ thống, phân tầng và mở; quan tâm đến sự kế thừa, phát triển các giá trị văn hóa, hệ giá trị của phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ.

Trên cơ sở đó, ông gợi mở 6 nhóm vấn đề nghiên cứu cần được quan tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đó là: Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh; Giải quyết bài toán kinh tế chăm sóc, nhận diện và lượng hóa những đóng góp từ lao động không được trả công của phụ nữ; Tháo gỡ các rào cản, nâng cao chất lượng tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ; Xây dựng hệ giá trị phụ nữ Việt Nam thời đại mới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng; Tăng cường năng lực thích ứng của phụ nữ trước những biến đổi xã hội và các thách thức an ninh phi truyền thống; Đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động Hội, nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước.

Từ góc nhìn chính trị - xã hội, Nhà báo Nhị Lê cho rằng, nghiên cứu khoa học cần trở thành công cụ để Hội LHPN Việt Nam thực hiện tốt hơn chức năng, trách nhiệm của mình đối với phụ nữ, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong tiến trình phát triển quốc gia. Điều quan trọng là phải xác lập đúng vị thế của phụ nữ với tư cách là một nửa dân số, một nguồn lực quan trọng của đất nước. Phụ nữ không chỉ là đối tượng được chăm lo, bảo vệ mà còn phải là chủ thể tham gia, kiến tạo và thụ hưởng những thành quả phát triển. Đây cũng cần là tư duy xuyên suốt trong việc xây dựng định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các bài tham luận và trao đổi về bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia và định hướng đổi mới hoạt động của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2026-2031; Tình hình nghiên cứu khoa học về phụ nữ, bình đẳng giới và công tác Hội thời gian qua…

Những tham luận tại hội thảo gợi ý các hướng nghiên cứu khoa học của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh: Hội LHPN Việt Nam liên tục nghiên cứu, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn. Với mục tiêu để phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vị thế, Ban tổ chức Hội thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện để đưa ra những định hướng thiết thực, khả thi trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để Hội LHPN Việt Nam nâng cao năng lực đại diện, đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng cơ hội phát triển cho các nhóm phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới thực chất và phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong tiến trình phát triển đất nước.