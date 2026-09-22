Đổi mới tư duy, nâng cao vai trò tham mưu thể chế của ngành Tư pháp

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo, Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 7 chi bộ với 90 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy sở tập trung lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng. Trong kỳ, Đảng bộ kết nạp 2 đảng viên mới và đang hoàn thiện quy trình kết nạp thêm 2 quần chúng.

Trên lĩnh vực chuyên môn, Sở Tư pháp đã thẩm định 253 dự thảo văn bản, góp ý hơn 800 văn bản; tự kiểm tra 100% văn bản do UBND và Chủ tịch UBND thành phố ban hành. Qua kiểm tra không phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật. Sở cũng tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản tại 21 HĐND, UBND cấp xã; tham mưu tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai đồng bộ. Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành 9 kế hoạch, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho khoảng 400 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sự chủ động của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.

Theo Bí thư Thành ủy, yêu cầu đối với ngành Tư pháp trong giai đoạn phát triển mới phải cao hơn. Sở Tư pháp không chỉ thực hiện tốt vai trò “gác cửa” về pháp lý mà phải trở thành cơ quan tham mưu quan trọng về thể chế, chủ động tháo gỡ vướng mắc, góp phần mở đường cho phát triển.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có chuyên môn sâu, bản lĩnh, tư duy đổi mới, nhất là những người trực tiếp tham mưu xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản.

Đáng chú ý, Sở Tư pháp được yêu cầu tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 10-11-2026, kịp thời xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nghị quyết 66-NQ/TW xác định việc đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật phải hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy lưu ý, việc rà soát, kiểm tra văn bản không phải trách nhiệm riêng của Sở Tư pháp. Các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước hết đối với lĩnh vực mình quản lý; Sở Tư pháp giữ vai trò đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu xử lý.

Đối với các chủ trương, dự án, mô hình phát triển mới, Sở Tư pháp phải tham gia từ sớm, từ đầu, chủ động nhận diện rủi ro và điểm nghẽn pháp lý, đề xuất phương án xử lý thay vì chờ phát sinh vướng mắc mới vào cuộc. Cùng với xây dựng pháp luật, phải đặc biệt coi trọng tổ chức thi hành, nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phổ biến, giáo dục và trợ giúp pháp lý.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu tư pháp; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch, công chứng và các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, ngành Tư pháp phải tăng cường kiểm tra các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm; bảo đảm việc sắp xếp, chuyển đổi các phòng công chứng diễn ra liên tục, không làm gián đoạn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết những kiến nghị của Sở Tư pháp, trong đó chú trọng tập huấn nghiệp vụ xây dựng pháp luật, rà soát kinh phí nâng cấp các trang thông tin điện tử và xem xét biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu sau buổi làm việc, ngành Tư pháp thành phố phải tạo chuyển biến rõ hơn về tư duy và phương thức hoạt động: chủ động hơn trong tham mưu, sâu hơn về chuyên môn, nhanh hơn trong xử lý công việc; vừa giữ vững kỷ cương pháp luật, vừa góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo không gian phát triển cho thành phố.

Công Hạnh