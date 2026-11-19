Chiều 19/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Các Đại biểu tại chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”

Chương trình nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hiệu quả, biểu dương các điển hình tiêu biểu; đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn, khuyến khích cộng đồng chung tay giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng có chuyển biến tích cực. Những định kiến, kỳ thị đối với người từng lầm lỗi từng bước được khắc phục, góp phần tạo điều kiện để họ tự tin hòa nhập xã hội.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, cả nước hiện có trên 162.000 người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện quản lý, hỗ trợ, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định. Các địa phương đã xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Những kết quả này góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Tỷ lệ tái phạm tội bình quân của người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2020 - 2025 ở mức 1,73%.

Tuy nhiên, công tác tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc hướng nghiệp, dạy nghề tại các cơ sở giam giữ chủ yếu tập trung vào lao động thủ công, phổ thông, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao Kỷ niệm của chương trình cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Tại một số địa phương, công tác hỗ trợ còn thiên về quản lý, nắm tình hình, trong khi tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh chưa thực sự hiệu quả. Sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Đáng chú ý, cả nước còn gần 92.000 người chấp hành xong án phạt tù chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Trong khi đó, mỗi năm có khoảng 55.000 - 60.000 trường hợp được đặc xá hoặc chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng.

Thực tế này đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và xã hội nhằm tạo điều kiện để người từng lầm lỗi có nghề nghiệp, thu nhập, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm tội.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tham quan các gian hàng tại chương trình

Để nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong triển khai chính sách, pháp luật; phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ thực hiện theo phong trào, từng đợt mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cần quan tâm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận tín dụng, đào tạo nghề, giới thiệu và tuyển dụng lao động, giúp họ có sinh kế, thu nhập ổn định.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tham quan các gian hàng tại chương trình

Đối với lực lượng Công an, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người.

Theo đó, các cơ sở giam giữ cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân; chú trọng tư vấn hướng nghiệp, tổ chức lao động, dạy nghề, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ thích ứng với cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Nghị định số 247/2026/NĐ-CP của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Kết luận số 42-KL/TW của Ban Bí thư về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tham quan các gian hàng tại chương trình

Đồng thời, triển khai Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, từng bước hình thành cơ chế hỗ trợ liên thông từ giáo dục, đào tạo nghề đến giới thiệu việc làm, tạo sinh kế.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị những người đang chấp hành án giữ vững niềm tin, tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng và gia đình cần tiếp tục mở rộng vòng tay đón nhận, tạo điều kiện để người từng lầm lỗi sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích.

Qua đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ góp phần giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống mà còn nâng cao hiệu quả phòng ngừa tái phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.