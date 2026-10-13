Đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cục đã bám sát thực tiễn, bảo đảm sự thông suốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Bộ, ngành Tư pháp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Cục đã chủ trì, tham mưu, ban hành nhiều văn bản, đề án quan trọng trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, như: Đề án Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi hành pháp luật và quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Cục đã kịp thời hướng dẫn, theo dõi việc thi hành pháp luật tại địa phương; tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động nghề nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; chủ động tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp, báo cáo và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Công tác theo dõi, phối hợp chỉ đạo tổ chức đại hội của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được thực hiện kịp thời, góp phần bảo đảm hoạt động nghề nghiệp ổn định, đúng quy định.

Ngoài ra, Cục đã tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng và đưa vào vận hành từ tháng 10/2026; đang tích cực triển khai trên thực tế và làm các thủ tục cần thiết để xây dựng Phần mềm quản lý các chức danh bổ trợ tư pháp; xây dựng, đưa vào vận hành Cổng đấu giá tài sản quốc gia, hiện tại đã kết nối, chia sẻ thông tin với Nền tảng đấu giá trực tuyến của Bộ công an, đang tham mưu trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để kết nối Cổng đấu giá tài sản với VNeID.

Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính, quản trị, truyền thông đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Cục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần chủ động rà soát, đánh giá toàn diện quy trình, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp nội bộ; từ đó có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Thi hành án dân sự trong quá trình nghiên cứu, triển khai xây dựng Luật Hoà giải thương mại và sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức Cục Bổ trợ tư pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức làm việc, Bộ trưởng đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò của tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, Cục cần rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có và có cơ chế điều phối cán bộ linh hoạt, phù hợp với yêu cầu từng nhiệm vụ. Bộ trưởng lưu ý việc phát huy trí tuệ tập thể, năng lực của đội ngũ công chức trẻ, tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng kết luận buổi làm việc.

Đối với nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu Cục tập trung rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Trong đó, tiếp tục đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là các dự án luật, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, không để phát sinh khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tăng cường hiệu quả các cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án”, tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình cấp có thẩm quyền.

Đối với việc triển khai chế định luật sư công, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được tổ chức thực hiện khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả. Cục Bổ trợ tư pháp cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, theo dõi quá trình triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Bộ trưởng lưu ý, quá trình thí điểm cần được thực hiện linh hoạt, vừa triển khai vừa đánh giá, hoàn thiện, đồng thời chú trọng tổng kết, nhân rộng những cách làm phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, cần sớm xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của luật sư công, tạo cơ sở theo dõi, đánh giá khách quan kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Cục tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với 9 lĩnh vực được giao phụ trách; chủ động rà soát, xác định đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật trong từng lĩnh vực, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm quản lý chuyên ngành, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.