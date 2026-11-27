Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Nhìn lại chặng đường 80 năm lập hiến, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS. Bùi Ngọc Thanh cho rằng, dù được ban hành trong những bối cảnh lịch sử và thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, các bản Hiến pháp của nước ta đều duy trì những nội dung cơ bản, có tính nền tảng. Đó là quy định về chế độ chính trị; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp; cùng những quy định về điều kiện, trình tự sửa đổi Hiến pháp.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh phát biểu tại tọa đàm

Những giá trị nền tảng ấy được kế thừa và phát triển qua các thời kỳ, từ Hiến pháp năm 1946 với 7 chương đến Hiến pháp năm 2013 gồm 11 chương, và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 năm 2025. Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh, sự kế thừa đó cho thấy tính liên tục của nền lập hiến Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình hoàn thiện tổ chức quyền lực nhà nước và các quy định nền tảng của đời sống chính trị, xã hội.

Hiến pháp luôn gắn với thực tiễn phát triển của đất nước. Mỗi giai đoạn có yêu cầu, nhiệm vụ riêng, do đó, Hiến pháp được ban hành trong từng thời kỳ cũng phải thể hiện những yêu cầu và nhiệm vụ ấy. Chính sự vận động của thực tiễn đặt ra đòi hỏi nền lập hiến và hoạt động lập pháp phải tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại tọa đàm

Từ góc nhìn đó, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh nhấn mạnh, yêu cầu đối với Quốc hội hiện nay trước hết là đổi mới tư duy lập pháp. Đây không đơn thuần là thay đổi cách thức xây dựng một đạo luật mà là chuyển biến trong tư duy soạn thảo luật.

"Nếu như trước đây, Hiến pháp, pháp luật chủ yếu phục vụ cho việc điều hành, quản lý các hoạt động của xã hội, của nền kinh tế thì ngày nay, Hiến pháp, pháp luật phải dẫn dắt đổi mới, phát triển và kiến tạo".

Nhấn mạnh yêu cầu này, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cho rằng, pháp luật không thể chỉ dừng lại ở chức năng điều chỉnh, quản lý những hoạt động đang diễn ra, mà phải có vai trò định hướng, mở đường, tạo lập khuôn khổ và điều kiện cho những động lực phát triển mới.

Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với Quốc hội Khóa XVI và các khóa tiếp theo. Bởi để pháp luật thực sự dẫn dắt, kiến tạo phát triển, cần trả lời được những câu hỏi căn bản: Thế nào là kiến tạo? Thế nào là phát triển? Quy định trong các bộ luật, luật như thế nào để thúc đẩy đổi mới và mở ra không gian phát triển?

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đánh giá cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, khóa XVI đã tiếp tục rà soát, sửa đổi những bộ luật, luật cần thiết, khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất, tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ hơn cho hoạt động của nền kinh tế và đời sống xã hội. Một ví dụ là nhóm luật liên quan đến đất đai như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch... đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại các kỳ họp vừa qua.

Cùng với đổi mới tư duy, tốc độ xây dựng pháp luật của Quốc hội cũng ngày càng được đẩy nhanh. So sánh với những khóa Quốc hội cuối thế kỷ XX sẽ thấy, mỗi nhiệm kỳ thường xây dựng khoảng 30-40 luật. Trong khi đó, hiện nay, chỉ một kỳ họp Quốc hội đã có thể thông qua khoảng 40 luật; đặc biệt, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV đã thông qua 51 luật.

Những con số này cho thấy khối lượng công việc lập pháp ngày càng lớn. Tuy nhiên, yêu cầu không chỉ là ban hành được nhiều luật hơn, quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng, tính thống nhất, đồng bộ và khả năng đi vào cuộc sống của từng đạo luật. Đây chính là thước đo chất lượng hoạt động lập pháp, đồng thời đặt ra yêu cầu Quốc hội phải quan tâm nhiều hơn đến tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quy định pháp luật.

Tiêu chuẩn đại biểu phải tương xứng với nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Từ truyền thống 80 năm của Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cho rằng, các đại biểu Quốc hội khóa XVI cần học tập, không ngừng cập nhật kiến thức để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động nghị trường.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

“Một người đã trải qua một khóa Quốc hội cũng giống như đã học một trường đại học tổng hợp. Bởi trong quá trình hoạt động, đại biểu có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề của đời sống, qua đó mở rộng hiểu biết và tích lũy kiến thức trên nhiều phương diện”, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Nhưng trong kỷ nguyên mới, những yêu cầu đặt ra đã có nhiều điểm khác biệt. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang giữ vai trò hàng đầu trong phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội càng phải chú trọng cập nhật tri thức trong những lĩnh vực này, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thế giới, trong nước và các vấn đề kinh tế - xã hội.

Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhân dân giao phó, mỗi đại biểu không thể chỉ dựa vào kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy, mà phải vừa làm việc, vừa học tập, bổ sung hiểu biết thường xuyên. Có như vậy mới đủ khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, tham gia thảo luận và đóng góp thực chất vào các quyết sách của Quốc hội.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu khai mạc tọa đàm

Từ thực tiễn theo dõi hoạt động Quốc hội qua nhiều nhiệm kỳ, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh cho rằng, học tập phải là quá trình thường xuyên, liên tục, không chỉ trong giai đoạn đầu khi mới trở thành đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, trong bối cảnh Quốc hội đang đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, mỗi đại biểu càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức để có những đóng góp xứng đáng vào hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh

Cùng với đổi mới công tác bầu cử, tiêu chuẩn về trí tuệ, năng lực và kiến thức của đại biểu Quốc hội cũng cần được đặt ra tương xứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. "Đại biểu Quốc hội trong kỷ nguyên mới phải thực sự có trí tuệ, có năng lực và kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nói một cách ngắn gọn, làm đại biểu Quốc hội phải có trí tuệ, trí tuệ và trí tuệ", nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh nhấn mạnh.