Việc đổi mới tư duy xây dựng luật theo hướng quy định nguyên tắc, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực thi được kỳ vọng khi biểu quyết thông qua sẽ sớm tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, tạo nền tảng pháp lý vững chắc thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng (đoàn Tây Ninh) trả lời phóng viên.

Từ góc độ hoạt động lập pháp, đại biểu Chu Mạnh Hùng (đoàn Tây Ninh) cho biết, điểm nhấn nổi bật từ đầu kỳ họp đến ngày 20/11 là Quốc hội đã thảo luận 43 dự án luật, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 38 luật và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Nhiều đạo luật quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và tháo gỡ các rào cản phát triển đã được thảo luận kỹ lưỡng như các dự án: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi)...

Theo đại biểu Chu Mạnh Hùng, điều này thể hiện rõ vai trò đồng hành của Quốc hội cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng đã đề ra.

Phân tích sâu hơn về điểm mới trong quy trình lập pháp hiện nay, đại biểu Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh, các dự luật tập trung quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc; còn những nội dung cụ thể, chi tiết, biến động theo thực tiễn được giao cho Chính phủ và các bộ, ngành quy định. Cách tiếp cận này gắn liền với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguồn lực và đề cao tính khả thi khi luật có hiệu lực.

"Đây là điểm rất mới và khác biệt trong công tác lập pháp, giúp luật sau khi được thông qua và có hiệu lực có thể tổ chức thi hành ngay trong thực tiễn, khắc phục tình trạng luật phải chờ văn bản hướng dẫn kéo dài như trước đây vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", đại biểu Chu Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Ghi nhận không khí dân chủ, trách nhiệm tại nghị trường, đại biểu Chu Mạnh Hùng đánh giá, dù thời gian kỳ họp không dài với khối lượng công việc lớn, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận thẳng thắn, khách quan trên cơ sở khảo sát thực tiễn và lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân. Trong khi đó, Chính phủ và các cơ quan chủ trì soạn thảo đã làm việc với tinh thần nỗ lực tối đa, cầu thị, tiếp thu, giải trình thấu đáo các ý kiến tranh luận tại tổ cũng như hội trường để hoàn thiện các dự thảo luật với chất lượng cao nhất trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua.

Đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Thanh Hóa) trả lời phóng viên.

Đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Thanh Hóa) nhấn mạnh, một trong những dấu ấn nổi bật của kỳ họp là việc hoàn thiện các căn cứ pháp lý quan trọng phục vụ quá trình tinh gọn bộ máy, tinh gọn cơ chế hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các dự án luật trình Quốc hội lần này phân định rất rõ ràng thẩm quyền giữa các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và những nhiệm vụ cấp tỉnh có thể giao cho cấp xã thực hiện khi địa phương bảo đảm đủ điều kiện, năng lực.

Bên cạnh đó, trước bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động đa chiều, việc Quốc hội kịp thời sửa đổi, điều chỉnh các quy định pháp luật đã góp phần giải quyết nhiều vướng mắc từ thực tiễn, khơi thông hành lang pháp lý cho sự phát triển của từng ngành nghề, lĩnh vực.

Đề cập đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, đại biểu Triệu Thế Hùng nhận định đây là yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác chuyên nghiệp, bài bản hơn tiềm năng, lợi thế của 7 vùng văn hóa đặc sắc và 54 dân tộc anh em, hướng tới mục tiêu kinh tế du lịch đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045.

Nếu được Quốc hội thông qua, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đại biểu nhấn mạnh cần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn nhằm phát huy vai trò của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân với tư cách là chủ thể làm du lịch; đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ sang đầu tư các sản phẩm du lịch trải nghiệm, mạo hiểm, thu hút phân khúc khách chi tiêu cao theo phương châm "quý hồ tinh bất quý hồ đa", gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn sinh thái và bản sắc văn hóa dân tộc.