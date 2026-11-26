Từ đổi mới tư duy lập pháp đến nâng cao tính khả thi của luật

- Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại biểu có những dấu ấn gì với một kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn này?

Toàn cảnh phiên họp bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển

Kỳ họp thứ Hai đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và có chất lượng về công tác lập pháp. Các dự án luật được thông qua tập trung vào cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn. Nhiều dự án luật sửa đổi theo hướng khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Nhiều luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông thoáng hơn, giảm thủ tục hành chính đưa nhanh nguồn lực vào tham gia thị trường, phát triển kinh tế.

- Một điểm mới tại Kỳ họp thứ Hai là cơ quan trình dự án luật phải làm rõ cả phương án tổ chức thi hành luật. Theo đại biểu, thay đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với việc nâng cao tính khả thi của chính sách?

Tôi đánh giá đây là điểm mới rất có ý nghĩa, thể hiện bước chuyển trong tư duy và phương thức xây dựng pháp luật của Quốc hội đó là không chỉ chú trọng xây dựng, hoàn thiện chính sách mà phải tính toán ngay từ đầu khả năng tổ chức thực hiện chính sách đó trong thực tiễn.

Khi phương án tổ chức thi hành được xem xét ngay trong quá trình xây dựng luật, Quốc hội có thêm cơ sở để đánh giá một chính sách có thực sự khả thi hay không, cần những điều kiện gì để triển khai, những vấn đề nào phải được quy định cụ thể và trách nhiệm chuẩn bị thuộc về cơ quan nào. Qua đó, hạn chế tình trạng chính sách được thiết kế nhưng khi triển khai lại thiếu nguồn lực, thiếu điều kiện thực hiện hoặc phải chờ văn bản hướng dẫn trong thời gian dài.

Ý nghĩa sâu xa của đổi mới này là chuyển mạnh từ tư duy làm luật để ban hành sang làm luật để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chất lượng của một đạo luật không chỉ được đánh giá qua những quy định được thông qua mà còn phải được kiểm chứng bằng khả năng đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề thực tiễn và mang lại hiệu quả cụ thể. Đây chính là điểm nhấn về đổi mới tư duy lập pháp tại Kỳ họp thứ Hai, góp phần bảo đảm pháp luật được thực thi kịp thời, đồng bộ và thực chất.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Phạm Thắng

Kiểm soát thuốc lá phải hướng tới giảm thực chất tỷ lệ sử dụng

- Khi cho ý kiến với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu đã nhấn mạnh yêu cầu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và tác hại đối với sức khỏe không chỉ là giảm sản lượng sản xuất hợp pháp. Điều này có ý nghĩa thế nào với thực hiện mục tiêu phòng, chống tác hại của thuốc lá, tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thưa đại biểu?

Theo tôi, mục tiêu quan trọng nhất của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bảo vệ sức khỏe người dân, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và những hệ lụy do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe cộng đồng. Trong quá trình thảo luận tại Quốc hội, tôi đã nhấn mạnh rằng, kiểm soát và giảm sản lượng thuốc lá hợp pháp là cần thiết, nhưng đó mới là một trong những biện pháp để thực hiện mục tiêu này.

Nếu chúng ta chỉ tập trung giảm sản lượng sản xuất, nhập khẩu hợp pháp mà không kiểm soát đồng thời nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung bất hợp pháp thì có thể dẫn đến tình trạng thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu gia tăng. Khi đó, mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng chưa chắc đã đạt được, đồng thời còn ảnh hưởng đến công tác quản lý thị trường và nguồn thu ngân sách.

ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) phát biểu tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Vì vậy, tôi cho rằng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: kiểm soát nguồn cung, ngăn chặn thuốc lá nhập lậu, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ cai nghiện và hạn chế người mới bắt đầu sử dụng thuốc lá, nhất là thanh thiếu niên. Mục tiêu của chính sách phải là tỷ lệ người sử dụng thuốc lá và tác hại đối với sức khỏe cộng đồng thực sự giảm, chứ không chỉ là số lượng thuốc lá sản xuất hợp pháp giảm đi. Đây cũng là vấn đề tôi mong muốn được quan tâm trong quá trình Chính phủ xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp này. Đại biểu có những lưu ý nào với quá trình triển khai thực hiện để đạt mục tiêu đề ra?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai có một số đổi mới rất đáng chú ý. Trước hết, Luật mở rộng phạm vi kiểm soát đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Không chỉ cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng mà còn kiểm soát các thiết bị, nguyên liệu và sản phẩm liên quan, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng những hình thức mới để né tránh quy định của pháp luật.

Thứ hai, Luật tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá trên môi trường điện tử, siết chặt việc trưng bày, tiếp thị và tiếp cận sản phẩm thuốc lá, đặc biệt đối với người chưa đủ 18 tuổi. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm kiểm soát các phương thức kinh doanh mới, hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá của thanh thiếu niên.

Thứ ba, Luật quy định lộ trình giảm sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, đồng thời tăng cường quản lý nguồn gốc và tính hợp pháp của sản phẩm.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, mục tiêu cao nhất của chính sách phải là giảm thực chất tỷ lệ người sử dụng thuốc lá và những tác hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu chỉ giảm sản lượng hợp pháp mà không kiểm soát được nhu cầu tiêu dùng, thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu và các nguồn cung bất hợp pháp thì hiệu quả bảo vệ sức khỏe nhân dân sẽ không đạt như mong muốn.

Vì vậy, vấn đề quan trọng sau khi Luật được thông qua là tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm các quy định có thể triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tế. Đồng thời, việc kiểm soát sản lượng cũng phải gắn với kiểm soát tiêu dùng thực tế, ngăn chặn thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu. Các quy định về xác minh độ tuổi người mua, trách nhiệm của người bán, kiểm tra và xử lý vi phạm phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm không chỉ đầy đủ về mặt quy định mà còn có thể kiểm soát được trong thực tiễn.

Một yêu cầu nữa là phải tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành trong kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định của Luật được thực hiện thống nhất. Đặc biệt, đối với những địa phương có cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế cần chú trọng kiểm soát thuốc lá nhập lậu, hàng giả và các hoạt động kinh doanh trái phép qua biên giới, kể cả trên môi trường điện tử. Nếu không kiểm soát tốt khâu này, việc giảm nguồn cung hợp pháp có thể không đi đôi với giảm nguồn cung thuốc lá trên thực tế.

Tôi cho rằng, hiệu quả của luật là những quy định phải được đi vào cuộc sống, làm giảm thực chất tỷ lệ sử dụng thuốc lá và bảo vệ tốt hơn sức khỏe nhân dân.

- Xin cảm ơn đại biểu !