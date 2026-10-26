Đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị khoa học và công nghệ ở địa phương

Khóa bồi dưỡng “Lãnh đạo số, quản trị và chuyển đổi số” khai mạc ngày 26/10 tại Hà Nội. (Ảnh: MST)

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 26-28/10/2026, do các chuyên gia Trung tâm Hành chính công Nanyang thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore trực tiếp giảng dạy, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Singapore (SCP).

Từ quản lý nhiệm vụ sang kiến tạo phát triển

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới sâu sắc phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong khu vực công.

Theo Bộ trưởng, muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong xã hội, trước hết cơ quan nhà nước phải có năng lực đổi mới; muốn dẫn dắt chuyển đổi số, người lãnh đạo phải hiểu công nghệ, hiểu dữ liệu và biết tổ chức sự thay đổi.

Bộ trưởng đề nghị các Giám đốc Sở chuyển từ tư duy quản lý nhiệm vụ sang kiến tạo phát triển; từ xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực thi, lấy tiến độ giải ngân và sản phẩm đầu ra làm thước đo; từ mua sắm công nghệ sang làm chủ công nghệ; từ hoạt động riêng lẻ sang tăng cường liên kết, hợp tác giữa 34 Sở Khoa học và Công nghệ.

Khóa bồi dưỡng hướng tới ba kết quả trọng tâm: hình thành cách tiếp cận xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp; trang bị phương pháp tổ chức đổi mới sáng tạo, từ xác định bài toán, huy động các bên tham gia đến thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng; nâng cao năng lực lãnh đạo sự thay đổi, xây dựng đội ngũ học hỏi liên tục, phối hợp liên ngành và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Chương trình gồm sáu chuyên đề về đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế trong khu vực công; chiến lược nhân tài và văn hóa đổi mới; kinh nghiệm Chính phủ điện tử Singapore; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; quốc gia thông minh; khả năng chống chịu và phục hồi số.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các học viên tích cực trao đổi những vướng mắc thực tế, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của Singapore để vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Sau khóa học, mỗi đơn vị cần lựa chọn một vấn đề cụ thể để cải tiến, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và chỉ tiêu đánh giá.

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Singapore

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, khóa bồi dưỡng được tổ chức từ đề xuất của Bộ trưởng Vũ Hải Quân và hoàn tất công tác chuẩn bị chỉ sau vài tháng.

Theo Đại sứ, Việt Nam là quốc gia có số lượng cán bộ tham gia đào tạo nhiều nhất trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Singapore, với hơn 22.000 cán bộ tham gia hơn 300 khóa học.

Chia sẻ kinh nghiệm của Singapore, Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh chuyển đổi số là quá trình học hỏi, điều chỉnh liên tục; thành công không chỉ phụ thuộc vào năng lực công nghệ mà còn đòi hỏi chính sách phù hợp, điều phối hiệu quả và niềm tin của người dân. Singapore mong muốn lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương Việt Nam để cùng hoàn thiện chính sách và phương thức quản trị.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam–Singapore được thiết lập năm 2025, hợp tác về Chính phủ số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là những lĩnh vực được hai bên quan tâm thúc đẩy.