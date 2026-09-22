Đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, giữ vững địa bàn

Việc sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong diễn tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.

Vững thế trận

Những ngày cuối tháng 7/2026, phường Phú Xuân tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ trong hai ngày với nhiều nội dung đòi hỏi sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các lực lượng.

Các giai đoạn diễn tập được vận hành nhuần nhuyễn, đúng cơ chế: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của LLVT từ thường xuyên lên cao, rồi lên toàn bộ; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức dàn trận tác chiến và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (A2).

Dấu ấn rõ nét nhất là phần thực binh “Thiết quân luật” với đề mục “Lợi dụng không gian mạng kêu gọi biểu tình, gây rối, chống phá chính quyền tại UBND phường”. Trước tình huống phức tạp, cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương phối hợp chặt chẽ, kiên trì tuyên truyền, vận động, từng bước phân hóa, cô lập nhóm cầm đầu. Nhờ đó, tình hình được kiểm soát, an ninh, trật tự được giữ vững, các biện pháp xử lý bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng”.

Ở nội dung “Trung đội dân quân đánh chiếm mục tiêu đô thị” có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ, bản lĩnh và khả năng cơ động của lực lượng tại chỗ được thể hiện rõ. Làm chủ địa hình chật hẹp, tổ chức đột kích nhanh, phối hợp chặt chẽ giữa các mũi, lực lượng dân quân từng bước làm chủ mục tiêu. Đáng chú ý, thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) được đưa vào trinh sát, hỗ trợ tác chiến thực địa cho thấy sự chủ động ứng dụng công nghệ vào tổ chức chiến đấu trong môi trường đô thị.

Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Hồng Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phú Xuân cho biết, nhiệm vụ diễn tập năm nay đặt ra yêu cầu cao và toàn diện. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân làm chủ trang bị, kết hợp giữa phương pháp chiến đấu truyền thống với công nghệ UAV/Drone để trinh sát, khống chế mục tiêu. Theo ông Hiệp, việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao độ chính xác trong trinh sát, hiệu quả tác chiến đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn về người và khí tài.

Nhấn mạnh vai trò điều hành của cấp ủy đảng, đồng chí Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân cho rằng, việc thực hành diễn tập theo cơ chế sát với thực tế thời chiến giúp khung tập nắm chắc nguyên tắc và thứ tự các bước xử lý công việc, nhất là Bí thư, Chủ tịch. Qua các tình huống A2 và thiết quân luật, cấp ủy, chính quyền địa phương có thêm kinh nghiệm trong tổ chức lãnh đạo, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Không chỉ diễn ra ở khu vực đô thị, các nội dung diễn tập còn được triển khai tại những địa bàn biên giới, tuyến biển, qua đó rèn luyện khả năng phối hợp và xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ. Tại A Lưới 4, dù thời tiết mưa bất lợi, địa phương vẫn hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Với sự kết hợp giữa phương pháp chiến đấu truyền thống, công nghệ mô phỏng 3D và UAV, trận thực binh “Trung đội dân quân cơ động phục kích” tái hiện một tình huống chiến đấu sát với địa hình, điều kiện thực tế.

Tại xã biên giới A Lưới 2, Trung đội dân quân cơ động phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, có sự hỗ trợ của UAV, hỏa lực và chó nghiệp vụ, tổ chức bao vây, chia cắt và bắt giữ toán biệt kích đột nhập qua biên giới. Nội dung thực binh cho thấy yêu cầu phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với bộ đội biên phòng trong xử lý tình huống trên địa bàn biên giới.

Tạo đà bứt phá cho thế trận phòng thủ

Nhìn lại toàn bộ chuỗi diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 10 xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2026, có thể thấy rõ những chuyển biến trong tổ chức, hiệp đồng và xử lý tình huống của các lực lượng. Từ phường Phú Xuân đến các địa bàn biên giới A Lưới và các xã ven biển, mỗi địa bàn có đặc điểm, tình huống diễn tập khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu sát hơn với thực tế.

Đánh giá đợt diễn tập, Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố cho biết, cuộc diễn tập của 10 xã, phường năm 2026 đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn. Điểm mới năm nay là nhiều nội dung được ghi hình, dẫn dắt; công nghệ 3D và UAV được đưa vào một số nội dung thực hành. Trong các đề mục thực binh, sự phối hợp giữa dân quân xã, phường với các đồn biên phòng được tổ chức chặt chẽ.

Theo Đại tá Lê Huy Nghĩa, kết quả diễn tập là cơ sở để Bộ CHQS thành phố tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu, đồng thời rút kinh nghiệm từ những tình huống thực tế đặt ra trong quá trình tổ chức.

Từ những tình huống diễn tập cụ thể, yêu cầu đặt ra đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương cũng được thể hiện rõ hơn: tổ chức phải sát thực tế, lực lượng phải phối hợp nhịp nhàng và việc ứng dụng công nghệ cần phù hợp với từng tình huống. Sự kết hợp giữa phương pháp chiến đấu truyền thống với công nghệ 3D, UAV trong diễn tập năm nay vì thế không chỉ tạo thêm phương án xử lý trên thực địa, mà còn góp phần nâng cao khả năng tổ chức, hiệp đồng của lực lượng tại cơ sở.