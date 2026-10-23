Đổi mới tư duy làm báo hội tụ, đa nền tảng

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Bình

Hội thảo chuyên đề “Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng” thuộc khuôn khổ Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV - năm 2026. Tham dự hội thảo có: Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức điều hành Liên hoan.

Từ một sự kiện đến nhiều sản phẩm

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và phân phối nội dung báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo đó, báo chí không chỉ cần bảo đảm tính chính xác, kịp thời của thông tin mà còn phải chủ động thích ứng với sự thay đổi trong cách công chúng tiếp cận và tương tác với thông tin trên môi trường số. Việc tăng cường phối hợp trong quy trình sản xuất, khai thác hiệu quả các nguồn lực và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa thông tin chính thống và định hướng dư luận xã hội.

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, việc xây dựng và vận hành phương thức hội tụ - phân phối thông tin đa nền tảng không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật. Hội tụ là tích hợp quy trình sản xuất tin bài, hình ảnh, âm thanh từ báo in, truyền hình, phát thanh đến các nền tảng số vào một trục điều hành thống nhất. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực, xóa bỏ cách làm việc phân tán, từ đó cho ra đời những sản phẩm báo chí dữ liệu, đa phương tiện có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các diễn giả tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Bình

Tại hội thảo, các diễn giả đã trao đổi kinh nghiệm tổ chức sản xuất hội tụ qua chiến dịch truyền thông về Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela với chủ đề “Từ một sự kiện đến nhiều sản phẩm”; giải pháp tối ưu hóa phân phối đa nền tảng dựa trên công cụ, dữ liệu, định dạng và các chỉ số đo lường hiệu quả; kinh nghiệm của các cơ quan báo chí lớn trong xây dựng mô hình tòa soạn đa phương tiện.

Điểm nhấn của hội thảo là phần tác nghiệp thực tế, giới thiệu quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất và xuất bản sản phẩm trên các nền tảng. Hoạt động góp phần làm rõ yêu cầu phối hợp giữa các khâu trong quy trình, cũng như việc điều chỉnh hình thức thể hiện để khai thác hiệu quả một nguồn thông tin trên nhiều kênh phân phối.

Tham luận chủ đề “Tổ chức sản xuất hội tụ tại Cục Truyền thông CAND”, Thiếu tá Mai Quyết Thắng, Phó Trưởng ban Thời sự, Truyền hình CAND cho biết, các sản phẩm báo chí được thiết kế riêng biệt, phù hợp với định dạng và đặc điểm của từng nền tảng khác nhau. Từ một nguồn tin thô ban đầu sẽ cung cấp các định dạng sản phẩm liên quan đến: video, tệp âm thanh, dữ liệu web và các nền tảng số.

Dẫn chứng quá trình triển khai chiến dịch truyền thông về Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela của Truyền hình CAND, Thiếu tá Mai Quyết Thắng cho biết, phóng viên không phải gửi về một phóng sự hay một bản tin hoàn chỉnh mà nhiệm vụ của họ là gửi dữ liệu về tòa soạn để ê kíp biên tập sản phẩm truyền hình, ê kíp biên tập báo in, báo điện tử, ê kíp khai thác trên nền tảng số xử lý.

Từ cùng một nguồn dữ liệu ban đầu, tòa soạn có thể xây dựng tin nhanh, phóng sự, bài phân tích chuyên sâu hoặc các sản phẩm đa phương tiện có cách thể hiện hấp dẫn hơn. Như vậy, vai trò của biên tập viên cũng sẽ thay đổi. Họ không chỉ tiếp nhận, chỉnh sửa sản phẩm do phóng viên gửi về mà còn tham gia phát triển nội dung, phối hợp cùng phóng viên để tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nền tảng.

“Với cách thức tổ chức vận hành này, công sức của phóng viên tại tiền tuyến được khai thác tối đa, tạo ra nhiều sản phẩm nhất có thể. Đến thời điểm hiện tại, nguồn dữ liệu đó vẫn tiếp tục được khai thác để làm các phim tổng kết, phim tài liệu... Chúng tôi không chỉnh sửa từ phóng sự đã hoàn chỉnh, mà chế tác lại trực tiếp từ dữ liệu thô gửi về tòa soạn”, Thiếu tá Mai Quyết Thắng nhấn mạnh.

Thiếu tá Mai Quyết Thắng, Phó Trưởng ban Thời sự, Truyền hình CAND chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Bình

“Ai có thời gian của công chúng sẽ giành ưu thế”

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất và phân phối đa nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo, tiến sĩ Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, nhiều năm qua, Đài đã xác định thời kỳ hoàng kim của truyền hình đã qua. Phân phối nội dung đa nền tảng và thay đổi trong tư duy và cách làm là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà cho rằng: “Hiện nay, ai có thời gian của công chúng thì sẽ giành ưu thế, bằng mọi cách phải có sự chú ý của công chúng, bất kể là nền tảng nào. Nếu trước đây, khán giả tìm nội dung để xem thì bây giờ, nội dung phải xuất hiện trước mắt công chúng”.

Theo nhà báo Nguyễn Thu Hà, báo chí, trong đó có truyền hình buộc phải cạnh tranh để công chúng chú ý nhưng cạnh tranh bằng nội dung chất lượng chứ không phải cách câu view, câu like bằng mọi giá. Bên cạnh định hướng sản xuất ngay từ đầu và thay đổi cách sản xuất, các đơn vị còn cần tính toán vòng đời nội dung để tiếp tục nuôi dưỡng, khai thác sau khi phát sóng.

Những hình ảnh của phần tác nghiệp thực tế, giới thiệu quy trình tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất và xuất bản sản phẩm trên các nền tảng. Ảnh: Nguyễn Bình

Qua các tham luận và trao đổi thực tiễn, các diễn giả khẳng định, báo chí hội tụ không chỉ là việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị, mà cốt lõi là đổi mới tư duy, quy trình và phương thức phối hợp trong sản xuất nội dung. Từ một nguồn thông tin, các sản phẩm cần được tổ chức và phân phối phù hợp với từng nền tảng, hướng tới yêu cầu “đúng nội dung, đúng nền tảng, đúng thời điểm, đúng công chúng”, đồng thời có thể đo lường hiệu quả tiếp cận công chúng.