Đổi mới tư duy bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên là học sinh ở xã Khe Tre với nhiều cách làm hay và sáng tạo.

Những yêu cầu về chất lượng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”. Chia sẻ về kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, công tác phát triển đảng viên thời gian qua có nhiều điểm sáng rõ nét.

Tuy vậy, thực tiễn triển khai vẫn bộc lộ vướng mắc. Quy trình thẩm tra tiêu chuẩn chính trị ở một số cơ sở còn kéo dài; việc tạo nguồn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và lao động tự do gặp nhiều hạn chế; động cơ phấn đấu của một bộ phận quần chúng chưa thật sự tâm huyết...

Tại Bình Điền, chia sẻ về điểm sáng của địa phương, đồng chí Nguyễn Tiến Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã kết nạp 33 đảng viên, đạt 165% chỉ tiêu năm, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 715 đồng chí. Kết quả này bắt nguồn từ việc chủ động tháo gỡ vướng mắc tư tưởng cho cán bộ, giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong các trường học, đồng thời gắn công tác phát triển Đảng với môi trường rèn luyện thực tiễn.

“Xã tập trung hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên, hội viên qua các mô hình phát triển kinh tế và thu hút thanh niên tham gia chuyển đổi số từ chiến dịch “Bình Điền xin chào”. Đặc biệt, công tác tạo nguồn trong đồng bào dân tộc thiểu số như Pa Hy, Pa Cô, Cơ Tu, Bru-Vân Kiều được đẩy mạnh. Việc kết nạp các quần chúng ưu tú là con em đồng bào thiểu số không chỉ bổ sung lực lượng trẻ mà còn củng cố nhân sự nòng cốt, giữ gìn an ninh, trật tự vững chắc từ cơ sở”, đồng chí Nguyễn Tiến Giang khẳng định.

Trong khi đó, công tác phát triển Đảng trong học sinh tại Đảng bộ Trường THPT chuyên Quốc Học Huế thể hiện tính quy chuẩn, bài bản và liên tục. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, việc lựa chọn quần chúng ưu tú được tiến hành chặt chẽ, công khai từ cuối năm lớp 10 hoặc đầu lớp 11 thông qua sinh hoạt chi đoàn, dưới sự giám sát trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm và Ban Chấp hành Đoàn trường.

Nhà trường chú trọng chọn lọc học sinh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia phong trào, kiên quyết không chạy theo số lượng. Nhờ quy trình nghiêm túc, 5 năm qua, nhà trường đã kết nạp 43 đảng viên là học sinh, riêng 8 tháng đầu năm 2026 kết nạp thêm 8 học sinh ưu tú vào Đảng.

Chủ động “tạo nguồn”

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, công tác phát triển đảng viên không đơn thuần là kết nạp đủ con số, mà là quá trình chuẩn bị đội ngũ kế cận chất lượng, bảo đảm sức sống, tính liên tục và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Mỗi đảng viên mới phải thực sự là một hạt nhân ưu tú, được bồi dưỡng, thử thách qua phong trào hành động cách mạng, có phẩm chất, năng lực, uy tín và khát vọng cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị toàn hệ thống chính trị chuyển mạnh từ tư duy “chờ nguồn” sang chủ động “tạo nguồn”; khẩn trương xây dựng “bản đồ nguồn phát triển đảng viên mới” nhằm mở rộng không gian tạo nguồn trong trường học, doanh nghiệp và khu dân cư. Đồng thời, coi trọng chất lượng nguồn ngay từ khâu đầu tiên, lấy thực tiễn công tác và kết quả đóng góp làm thước đo. Cùng với đó là đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng động cơ vào Đảng bằng những con người thật, việc làm thật và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi trước.

“Các địa phương, đơn vị cần rà soát toàn bộ nguồn, phân công rõ trách nhiệm theo dõi, bồi dưỡng cho từng quần chúng và chuyển hóa kinh nghiệm thành chương trình hành động cụ thể, có kiểm tra, đánh giá thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.