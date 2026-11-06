Đổi mới truyền thông, lan tỏa kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: KIM DUNG)

Đưa pháp luật đến gần hơn với người tiêu dùng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) nhấn mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, được khẳng định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Đặc biệt, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 207-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, khẳng định yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới. Triển khai Kết luận này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và lâu dài trong lĩnh vực này.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã cụ thể hóa các định hướng bằng Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, Chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng chương trình hành động của Bộ. Thông qua sân chơi này, Ban tổ chức mong muốn các bạn trẻ không chỉ tìm hiểu, nắm vững quy định pháp luật mà còn chủ động sáng tạo những cách thức truyền tải kiến thức bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại.

Ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng, thanh niên, sinh viên vừa là bộ phận quan trọng của cộng đồng người tiêu dùng, vừa là lực lượng nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, nền tảng mới và xu hướng truyền thông hiện đại. Vì vậy, các bạn trẻ cần bắt đầu từ chính những vấn đề gặp phải trong tiêu dùng hằng ngày để xây dựng ý tưởng, chia sẻ kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi với cộng đồng.

Phát huy sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người trẻ

Từ góc độ đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, quảng cáo trên mạng xã hội và livestream bán hàng mang lại nhiều tiện ích, song cũng kéo theo những rủi ro như hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai lệch, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn.

Do đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ đòi hỏi hệ thống pháp luật và sự vào cuộc của cơ quan chức năng mà còn cần nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân. Trong bối cảnh đó, Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực khi góp phần chuyển tải kiến thức pháp luật thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và có sức lan tỏa. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức từ giảng đường vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; đồng thời rèn luyện năng lực nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, thiết kế sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Đây cũng là môi trường để sinh viên phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ mới có trách nhiệm. Quan trọng hơn, thông qua việc tham gia giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể, các em có cơ hội nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo chí, truyền thông.

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.

Giám đốc Học viện nhấn mạnh, một sản phẩm truyền thông hiệu quả không chỉ hấp dẫn về hình thức mà trước hết phải chính xác về nội dung, phù hợp với công chúng và có khả năng góp phần thay đổi nhận thức, hành vi. Những sản phẩm giúp người dân nhận diện quảng cáo sai sự thật, phòng tránh lừa đảo, lựa chọn hàng hóa an toàn và biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp đều mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

“Thành công của Cuộc thi không chỉ đo bằng giải thưởng, mà còn bằng những kỹ năng các em tích lũy và những tác động tích cực mà sản phẩm tạo ra cho xã hội”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Nhạc sĩ, ca sĩ Cheng giao lưu với khán giả tại Lễ phát động.

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được phát động từ ngày 6/10/2026, gồm ba vòng: Sơ khảo, Tập huấn và Chung kết.

Vòng Sơ khảo được tổ chức trực tuyến trong hai tuần, với hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sau mỗi tuần, Ban tổ chức lựa chọn ba thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải cá nhân. Kết thúc vòng thi, căn cứ tổng điểm hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị, Ban tổ chức trao một giải tập thể và lựa chọn từ 10 đến 15 đơn vị dẫn đầu tham gia Vòng Tập huấn.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Tại Vòng Tập huấn, các đơn vị thành lập đội thi đại diện, tham gia chương trình hướng dẫn, cố vấn của chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing. Các đội xây dựng, triển khai chiến dịch truyền thông, hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm và báo cáo kết quả để Ban tổ chức lựa chọn từ ba đến năm đội xuất sắc nhất vào Vòng Chung kết.

Ở Vòng Chung kết, các đội tranh tài qua ba phần thi gồm Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Nội dung đánh giá tập trung vào kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo cũng như kỹ năng xây dựng, trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông.

Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cùng đông đảo thanh niên, sinh viên trên cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi, góp phần lan tỏa kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại địa chỉ: https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.