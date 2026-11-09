Đổi mới truyền thông, lan tỏa chính sách an sinh

Đưa chính sách đến từng người dân

Cán bộ BHXH cơ sở Sa Pa đã phối hợp với nhân viên Bưu điện phường Sa Pa đến các chợ dân sinh, khu dân cư, hộ gia đình tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Đây là hoạt động nằm trong đợt ra quân với chủ đề “Tăng tốc về đích - Trao gửi an sinh”. Thông qua các buổi tiếp xúc, cán bộ, nhân viên hai đơn vị có điều kiện nắm tâm tư, hoàn cảnh của từng nhóm đối tượng, từ đó tư vấn chính sách phù hợp, vận động người dân tham gia bảo hiểm để chủ động bảo vệ quyền lợi của bản thân và gia đình.

Mới đây, BHXH cơ sở Sa Pa đã phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho Nhân dân trên địa bàn. Thông qua đó, người dân được phổ biến về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và chính sách hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước; đồng thời, được giải đáp những vấn đề liên quan đến điều kiện tham gia, thụ hưởng chính sách. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tích lũy thời gian đóng BHXH, hướng tới hưởng lương hưu khi đủ điều kiện, có nguồn thu nhập ổn định khi về già và được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Không chỉ hướng đến người lao động tự do, hộ kinh doanh và người dân tại các khu dân cư, BHXH cơ sở Sa Pa còn chú trọng tuyên truyền chính sách BHYT trong trường học. Đơn vị đã phối hợp với Trường THPT số 1 Sa Pa tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027 với hơn 1.000 học sinh tham gia.

Từ khu dân cư đến trường học, từ tuyên truyền trực tiếp đến thông tin trên các phương tiện truyền thông, BHXH cơ sở Sa Pa đang từng bước hình thành cách tiếp cận đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, chú trọng giải thích những quyền lợi thiết thực, tháo gỡ tâm lý còn băn khoăn về mức đóng và khả năng duy trì tham gia lâu dài, nhất là đối với người có thu nhập chưa ổn định.

Đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả truyền thông

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2026, BHXH cơ sở Sa Pa tiếp tục đẩy mạnh truyền thông với nhiều hình thức. Đơn vị đã phát hành 590 tờ rơi; thực hiện 265 tin, bài phát thanh; tổ chức 140 nhóm tuyên truyền trực tiếp; treo 29 băng rôn, phướn; đăng tải 288 tin, bài và phát 220 nội dung trên bảng điện tử có nội dung về chính sách BHXH, BHYT.

Từ đó, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT có nhiều chuyển biến. Đến ngày 30/9/2026, BHXH cơ sở Sa Pa có 6.869 người tham gia BHXH bắt buộc, 1.264 người tham gia BHXH tự nguyện, 6.156 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 74.428 người tham gia BHYT. So với tháng trước, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 203 người, bảo hiểm thất nghiệp tăng 203 người và BHYT tăng 240 người. Tuy nhiên, một bộ phận người dân thu nhập thấp, thiếu ổn định; thói quen tích lũy cho tuổi già chưa hình thành rõ nét. Vì vậy, bên cạnh việc cung cấp thông tin, công tác tuyên truyền cần đi sâu vào từng nhóm đối tượng, giúp người dân hiểu rằng tham gia BHXH tự nguyện là giải pháp chủ động chuẩn bị nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động, thay vì chỉ quan tâm đến những nhu cầu trước mắt.

Ông Bùi Tiến Mạnh - Giám đốc BHXH cơ sở Sa Pa cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, kết hợp truyền thông số với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Nội dung truyền thông tập trung làm rõ ý nghĩa nhân văn, quyền lợi thiết thực của chính sách BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu đúng, chủ động tham gia và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan BHXH. Cùng với đó, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan, rà soát từng nhóm đối tượng để tư vấn, vận động tham gia phù hợp, nhất là những người chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn các xã, phường được giao quản lý.

Với cách làm linh hoạt, bám sát cơ sở, BHXH cơ sở Sa Pa đang nỗ lực đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, giúp người dân có thêm điểm tựa trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập và bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.