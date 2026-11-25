Quang cảnh Hội nghị.

Chuyển từ truyền thông thông tin sang truyền thông giá trị

Ngày 25/11, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đánh giá, truyền thông có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách về giáo dục nghề nghiệp vào cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.

Chương trình tập huấn được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, tập trung giải quyết những vấn đề mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang gặp phải thông qua hai chuyên đề trọng tâm.

Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Trong đó, chuyên đề về hợp tác và truyền thông nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, phát triển sinh kế ở vùng khó hướng tới chia sẻ các giải pháp kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, hỗ trợ tuyển sinh và tạo việc làm cho người học, đặc biệt tại những địa bàn khó khăn.

Kế đến là tập trung nâng cao hiệu quả truyền thông nhà trường, trang bị kỹ năng làm việc với báo chí, nhận diện, xử lý khủng hoảng truyền thông và xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp.

“Tôi mong muốn rằng, sau một ngày làm việc nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường sẽ hoàn thành được mục tiêu truyền thông cụ thể áp dụng trực tiếp cho đơn vị mình ngay sau khóa học”, nhà báo Nguyễn Đức Tuân chia sẻ.

Đánh giá về vai trò của truyền thông trong giai đoạn hiện nay, TS Vũ Quang Khuê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh nhìn nhận cần tập trung đổi mới trên ba phương diện.

Trước hết, cần chuyển từ phương thức truyền thông thông tin, hình ảnh đơn thuần sang truyền thông giá trị, làm rõ những đóng góp của giáo dục nghề nghiệp đối với doanh nghiệp, xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.

TS Vũ Quang Khuê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Những câu chuyện về người học, các tấm gương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu cần được quan tâm, khai thác và lan tỏa rộng rãi hơn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ số đặt ra yêu cầu xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng thay vì triển khai các hoạt động riêng lẻ. Qua đó, thông tin về giáo dục nghề nghiệp có thể tiếp cận tốt hơn với người dân, phụ huynh, học sinh và cộng đồng doanh nghiệp.

“Truyền thông giáo dục nghề nghiệp không phải chỉ đưa tin về tuyển sinh hay quảng bá, mà phải làm nổi bật giá trị của giáo dục nghề nghiệp đối với xã hội, tạo dựng niềm tin của người dân, phụ huynh, học sinh và đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, TS Vũ Quang Khuê nhấn mạnh.

Truyền thông là nhiệm vụ của mỗi nhà trường

PGS. TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho rằng, một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là thay đổi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với công tác truyền thông.

PGS. TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT).

“Truyền thông không phải chỉ là công việc của báo chí, của các lực lượng, tổ chức hỗ trợ nhà trường, mà còn là một chức năng, một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các nhà trường”, PGS. TS Vũ Thị Tú Anh nhấn mạnh.

Theo bà Vũ Thị Tú Anh, nhiệm vụ này không chỉ thuộc về đội ngũ cán bộ phụ trách truyền thông mà cần có sự tham gia của toàn thể nhà trường, từ lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng, khoa đến giảng viên, giáo viên, bộ phận hỗ trợ người học và từng học viên.

Đặc biệt, hình ảnh người học cần trở thành một điểm nhấn trong hoạt động truyền thông, giúp những người đang có mong muốn học nghề hiểu rõ hơn về môi trường đào tạo và những giá trị mà giáo dục nghề nghiệp mang lại.

Dẫn lại câu chuyện từng được trao đổi với TS Vũ Quang Khuê, PGS. TS Vũ Thị Tú Anh cho biết, việc học tập gắn với thực hành nghề nghiệp không chỉ tạo hứng thú cho người học mà còn giúp họ sử dụng thời gian tích cực, hình thành lối sinh hoạt lành mạnh.

“Niềm vui của thực hành, những thao tác nghề đã cuốn hút người học, làm cho họ bận rộn cả trí não lẫn tay chân. Ở một góc độ nào đó, điều này rất lành mạnh trong bối cảnh cả thế giới đang chịu những tác động tích cực và tiêu cực của quá trình số hóa”, bà Tú Anh chia sẻ.

Từ những quan sát tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh và các cuộc trao đổi với chuyên gia quốc tế, bà cho rằng cần nhận diện rõ hơn những đặc trưng, thế mạnh của người học nghề để đưa vào nội dung truyền thông.

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, việc lan tỏa những giá trị riêng của giáo dục nghề nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng.

PGS. TS Vũ Thị Tú Anh cũng nhấn mạnh, truyền thông cần được nhìn nhận như một kỹ năng nghiệp vụ mà đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp phải chủ động trang bị, tương xứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp cận công tác truyền thông từ góc độ thực hành, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đề xuất áp dụng mô hình đào tạo 70-20-10 kết hợp với phương pháp giáo dục đảo ngược.

Theo mô hình này, 10% nội dung đào tạo dành cho việc tiếp nhận kiến thức lý thuyết trên lớp; 20% thông qua học hỏi, trao đổi với bạn bè, cộng đồng và có sự hướng dẫn; 70% còn lại tập trung vào thực hành, trực tiếp triển khai công việc.

PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Theo PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, việc tiếp nhận kiến thức nếu không gắn với thực hành sẽ khó mang lại hiệu quả lâu dài. Đối với công tác tập huấn truyền thông, điều quan trọng là giúp học viên có khả năng vận dụng kiến thức vào công việc tại đơn vị.

“Chúng tôi mong muốn đồng hành với các thầy cô để cùng học cách truyền thông hiệu quả, đồng thời cùng làm, cùng học và cùng rút kinh nghiệm. Sau chương trình tập huấn, các thầy cô có thể hướng dẫn lại cho đồng nghiệp, cùng triển khai và đánh giá hiệu quả”, ông Thọ chia sẻ.

Đề cập đến thực trạng truyền thông tuyển sinh, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ cho rằng việc đánh giá kết quả tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn những hạn chế khi chủ yếu dựa trên số lượng hoạt động được triển khai.

Đơn cử, các trường có thể thống kê số lượng tờ rơi được phát, số trường học được tiếp cận hay số buổi tư vấn tuyển sinh được tổ chức. Tuy nhiên, có bao nhiêu học sinh quyết định đăng ký học nghề sau khi tiếp nhận những thông tin này lại chưa được quan tâm đầy đủ.

“Chúng ta thường đánh giá kết quả truyền thông tuyển sinh thông qua số lượng tờ rơi được phát, số trường đã đến, số bài tư vấn đã thực hiện. Nhưng bao nhiêu người trong số đó quay lại đăng ký tuyển sinh vào trường thì hầu như chúng ta không nắm được”, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ nhận định.

Từ thực tế này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách thức tổ chức truyền thông, chú trọng khả năng tiếp cận, thuyết phục người học và đánh giá mức độ tác động của từng hoạt động đối với quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh.

Thông qua chương trình, các chuyên gia kỳ vọng hoạt động truyền thông tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, không chỉ phục vụ công tác tuyển sinh mà còn góp phần giúp xã hội hiểu đúng, tin tưởng và lựa chọn giáo dục nghề nghiệp.