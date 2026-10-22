Đổi mới truyền thông Công đoàn trong thời đại số

Trong đó, các cấp Công đoàn thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số nhằm truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời, góp phần đưa tổ chức Công đoàn đến gần hơn với đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Tại Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026 cho 300 cán bộ Công đoàn tại Đồng Nai mới đây, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trình bày chuyên đề “Bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam”. Ông Hiểu nhấn mạnh: Truyền thông Công đoàn không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn giữ vai trò quan trọng trong quản trị xã hội, bảo đảm đoàn viên, NLĐ được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong bối cảnh lực lượng công nhân ngày càng đông, quy mô tổ chức Công đoàn không ngừng mở rộng, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ tuyên truyền ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi cán bộ Công đoàn chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn. Ông Hiểu dẫn chứng: “Có những vụ ngừng việc tập thể xuất phát từ việc NLĐ thiếu thông tin hoặc chưa hiểu rõ các vấn đề liên quan; nhưng cũng có những vụ việc được giải quyết kịp thời nhờ tổ chức Công đoàn cung cấp thông tin chính xác, đúng thời điểm và đúng cách”.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh mới, ông Ngọ Duy Hiểu đã làm rõ những vấn đề trọng tâm đặt ra đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, tầm nhìn và phương thức hoạt động để đáp ứng tình hình thực tiễn. Cán bộ Công đoàn cơ sở cần chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kịp thời nắm bắt dư luận, phân loại thông tin và truyền tải thông điệp đúng đối tượng. “Công đoàn phải nhìn thẳng vào những thách thức để đổi mới, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong tình hình mới” - ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy cho biết: Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026-2031 là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, công tác truyền thông cần chuyển từ cung cấp thông tin một chiều sang hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và thiết thực; đồng thời gắn chặt với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, NLĐ.

Lấy người lao động làm trung tâm

Thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng linh hoạt, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của NLĐ. Bên cạnh các hình thức truyền thống, việc sử dụng mạng xã hội, các nhóm thông tin trực tuyến và nền tảng số được chú trọng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên. Việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên giúp thông tin tuyên truyền sát với thực tế hơn.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về đổi mới truyền thông Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại Đồng Nai.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (xã An Viễn) cho hay: Thông qua các kênh truyền thông trực tuyến, những thông tin về chế độ, chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ được truyền tải nhanh chóng, thuận tiện. Những nội dung thiết thực, gần gũi với đời sống công nhân được ưu tiên thể hiện bằng hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh và thông tin cụ thể để tăng khả năng tiếp cận.

Tại nhiều doanh nghiệp, công tác truyền thông Công đoàn ngày càng đổi mới. Những câu chuyện về công nhân vượt khó, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với NLĐ hay các chương trình hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần củng cố niềm tin của NLĐ đối với tổ chức Công đoàn.

Chị Lê Thị Hanh là công nhân Công ty TNHH Sơn Hà (phường Tam Hiệp). Chị thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh truyền thông của LĐLĐ thành phố và chương trình Điểm hẹn công nhân (do LĐLĐ thành phố tổ chức định kỳ 1 lần/năm, phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông của LĐLĐ thành phố). Thông qua chương trình, chị có thể trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi những vấn đề quan tâm và được cán bộ Công đoàn, các sở, ngành giải đáp kịp thời, giúp chị hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông Công đoàn hiện vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Áp lực sản xuất, thời gian làm việc theo ca khiến việc tổ chức tuyên truyền gặp nhiều hạn chế. Trong khi đó, phần lớn cán bộ Công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm nhận công tác Công đoàn nên chưa có nhiều thời gian đầu tư cho việc xây dựng nội dung, hình thức truyền thông.

Một yêu cầu quan trọng trong truyền thông Công đoàn đó là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Trong môi trường số, cán bộ Công đoàn phải có kỹ năng lựa chọn, kiểm chứng thông tin và xử lý tình huống truyền thông phù hợp. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng truyền thông, đưa thông tin chính thống đến gần hơn với đoàn viên, NLĐ.

Mặt khác, trình độ, kỹ năng tiếp cận công nghệ và nhu cầu tiếp nhận thông tin của NLĐ không đồng đều. Đáng chú ý, trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, thông tin thiếu kiểm chứng có thể lan truyền rộng, tác động đến tâm lý công nhân và quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cán bộ Công đoàn phải chủ động nắm bắt dư luận, kiểm chứng thông tin để tuyên truyền, định hướng, truyền tải đến NLĐ một cách hiệu quả.

Theo bà Bùi Thị Bích Thủy, đổi mới truyền thông Công đoàn trong thời đại số không chỉ là yêu cầu về phương thức hoạt động mà còn là bước chuyển trong tư duy phục vụ đoàn viên, NLĐ. Với phương châm “lấy NLĐ làm trung tâm”, việc kết hợp hài hòa giữa nền tảng công nghệ và sự gần gũi của cán bộ Công đoàn sẽ góp phần đưa tổ chức Công đoàn ngày càng đến gần hơn với NLĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Đồng Nai.