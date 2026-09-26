Đổi mới truyền thông cơ sở trong thời đại số

Người dân ở thôn 8, xã Đức Linh luôn cập nhật tin tức qua trang thông tin của xã và của thôn

Khi thông tin số lan tỏa vào đời sống

Khu vực phía Đông tỉnh đang bước vào mùa mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và sản xuất của người dân. Thời tiết thất thường khiến các hộ trồng cao su ở xã Hoài Đức, xã Đức Linh phải chủ động thời gian cạo mủ, thu gom và chăm sóc vườn cây. Vì thế, nhiều hộ dân hình thành thói quen theo dõi các trang thông tin của xã để nắm tình hình thời tiết, những khuyến cáo sản xuất và các thông báo liên quan đến địa bàn.

Tại thôn 8, xã Đức Linh, điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều người. Trước khi ra vườn, họ tranh thủ cập nhật thông tin của xã về thời tiết, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, lịch tiếp công dân, cải cách hành chính, văn hóa, an sinh xã hội... để chủ động sắp xếp công việc. Ông Lê Đức Trung, người dân trong thôn cho biết: “Chỉ cần điện thoại có kết nối internet, người dân có thể cập nhật thông tin bất cứ lúc nào và chia sẻ những nội dung cần thiết với người thân, hàng xóm”.

Còn tại xã Hàm Thạnh, nơi có địa bàn khá rộng, trong đó có 26% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cách làm truyền thông ở cơ sở cũng đang được đổi mới theo hướng linh hoạt hơn. Bên cạnh hệ thống truyền thanh và các cuộc họp trực tiếp, địa phương kết hợp tuyên truyền qua các hội, nhóm trên môi trường trực tuyến; panô, áp phích và hình ảnh trực quan. Cách làm này giúp nội dung tuyên truyền được chuyển tải theo nhiều hình thức, phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp nhận của từng nhóm người dân.

Nhiều hình thức truyền thông được chuyển tải đến Nhân dân

Bà Lương Thị Mới, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hàm Thạnh cho biết: Xã duy trì 28 cụm loa FM và 11 cụm loa thông minh trải đều trên địa bàn 6 thôn. Thông tin được tổ biên tập biên soạn, phát sóng hằng ngày vào buổi sáng và chiều, trong khoảng thời gian 30 phút/lần phát. Ngoài ra, thông tin được cập nhật lên trang thông tin của xã, tất cả các hội đoàn thể và nhóm zalo, fanpage của 6 thôn mà không chờ qua các cuộc họp. Việc kết hợp nhiều kênh như vậy giúp địa phương mở rộng phạm vi tuyên truyền và thuận tiện cho người dân theo dõi, chia sẻ, thực hiện các chính sách.

Từ thông tin đến hành động

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang đi sâu vào hoạt động của chính quyền cơ sở, những trang truyền thông, fanpage chính thức của địa phương vì thế không đơn thuần là “bảng tin điện tử” để đăng tải thông báo. Khi được duy trì thường xuyên và vận hành theo hướng tương tác, đây còn là không gian để chính quyền lắng nghe, trao đổi và phản hồi những vấn đề phát sinh từ đời sống.

Trang thông tin của UBND xã Hàm Thạnh chuyển tải nội dung ngắn gọn, tập trung vào hình ảnh để đồng bào dân tộc thiểu số dễ nắm bắt

Người dân có thể bình luận, nhắn tin, gửi hình ảnh hoặc phản ánh trực tiếp những vấn đề tại khu dân cư. Qua đó, chính quyền cơ sở có thêm kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống. Người dân cũng thuận tiện tham gia các hoạt động chung của địa phương. Từ những vấn đề hành chính, sự kết nối này dần lan sang đời sống dân sinh, góp phần nhân rộng các mô hình văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyến đường hoa ở khu dân cư.

Chuyển đổi số vì thế không chỉ thay đổi cách chính quyền truyền tải thông tin, mà đang mở thêm phương thức để lắng nghe, phản hồi và đồng hành với người dân. Khi thông tin được kết nối 2 chiều, mỗi tương tác trên môi trường số trở thành một nhịp cầu để cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Môi trường số mở thêm cách thức để chính quyền gần dân hơn. Những vấn đề trước đây có thể phải chờ đến cuộc họp, buổi tiếp xúc để phản ánh trực tiếp tại trụ sở, nay đã được thông tin nhanh hơn. Qua đó, địa phương có thêm cơ sở để nắm tình hình, kịp thời giải đáp, xử lý một cách hợp lý. Bà Hà Thị Hữu Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Linh