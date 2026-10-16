Đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026).

Ngày 7/4/2026, BCH Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cùng với đó, BCH Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tạo cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện nhiệm vụ.

Những yêu cầu mới đặt ra đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với chủ động nắm tình hình, tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm từ sớm. Cùng với đó, cấp ủy và UBKT các cấp ở Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2026.

BTV Tỉnh ủy đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra đối với 23 tổ chức đảng và 39 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến 3 nhóm nhiệm vụ: nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, hoàn thành 3 cuộc giám sát đối với 69 đảng ủy xã, phường về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện, BTV Tỉnh ủy đang triển khai 3 cuộc giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và tinh thần chỉ đạo của Trung ương, UBKT các cấp thay đổi tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, chuyển mạnh trọng tâm sang công tác giám sát, đặc biệt là giám sát thường xuyên để phòng ngừa, cảnh báo và chấn chỉnh vi phạm, khuyết điểm từ sớm.

UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức 7 tổ giám sát thường xuyên đối với 69 BTV đảng ủy xã, phường. Nội dung giám sát tập trung vào việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quản lý nợ công, đất đai, tài sản công; triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ 8 để xem xét, kết luận giám sát tại một số địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 13 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 17 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 12 đảng viên; thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập để tham mưu cấp ủy hoặc kiến nghị chính quyền địa phương chấn chỉnh trong quá trình thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026. Qua kiểm tra, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 320 tổ chức đảng và 1.252 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên; giám sát 687 tổ chức đảng và 879 đảng viên.

UBKT cấp dưới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tập trung vào các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, triển khai các nghị quyết trọng tâm của Trung ương, Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy. Công tác xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý cũng được thực hiện theo quy định. Các cấp dưới đã thi hành kỷ luật 33 đảng viên, trong đó khai trừ 12 đảng viên.

Tổ giám sát thường xuyên số 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Toàn Lưu nhằm đánh giá đúng thực trạng, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại địa phương sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (ảnh: Thúy Quỳnh).

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát còn thể hiện ở việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, bảo đảm những hạn chế, thiếu sót được khắc phục thực chất, đúng tiến độ. Thực hiện các kết luận kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát nội dung cần khắc phục, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đến nay, các tồn tại, hạn chế cơ bản đã được khắc phục; những nội dung còn lại đang được tập trung xử lý theo lộ trình. Đáng chú ý, một số nội dung đã được chủ động khắc phục trước khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành thông báo kết luận, thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện vi phạm, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là phương thức quan trọng để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.