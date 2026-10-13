Đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt các Học viện, Trường CAND và các đơn vị chức năng thuộc Bộ về kết quả công tác giáo dục, đào tạo (GDĐT) sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, công tác GDĐT trong CAND đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Triển khai hiệu quả Kết luận số 112 và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp các học viện, trường CAND và Trường Văn hóa CAND; tiên phong chuyển đổi số với việc tổ chức thành công Kỳ thi đánh giá trên máy tính tuyển sinh đại học chính quy (Văn bằng 2), vận hành Website/Chatbot tuyển sinh, ứng dụng nhận diện sinh trắc học; đồng thời rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo chuẩn kỹ năng, đầu ra sát với thực tiễn công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác GDĐT trong CAND trên 2 vấn đề trọng tâm:

Một là, tư duy GDĐT phải bám sát và tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi tư duy an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Hai là, chuyển dịch cốt lõi từ đào tạo đạt "bằng cấp" sang đào tạo theo "nghề nghiệp"; từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo yêu cầu công tác thực tiễn, chuẩn kỹ năng và kết quả đầu ra.

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Về định hướng chiến lược, Bộ giao Cục Đào tạo chủ trì xây dựng Quy hoạch GDĐT CAND đến năm 2030, 2035, tầm nhìn 2045, tập trung xây dựng mô hình đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc. Cùng với đó, đẩy mạnh đổi mới toàn diện từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến phương pháp dạy - học, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hội nhập quốc tế.

Dưới sự điều hành của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các Học viện CAND đã báo cáo thêm về tình hình, kết quả công tác GDĐT; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác trong thời gian tới.

GDĐT CAND đang đứng trước thời cơ có tính lịch sử để vươn mình, xây dựng nhân lực chất lượng cao trong CAND, đóng góp tích cực thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, các Học viện CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, phẩm chất người Công an cách mệnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự buổi làm việc.