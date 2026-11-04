Đổi mới tiếp xúc cử tri, không để kiến nghị kéo dài

Lấy kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri làm thước đo

Công tác tiếp xúc cử tri không chỉ dừng lại ở việc thông tin kết quả các kỳ họp HĐND hay ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người dân; mà quan trọng hơn là kết quả theo dõi, đôn đốc và giám sát đến cùng quá trình giải quyết.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Lê

Tại hội nghị, báo cáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM nêu đánh giá, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai trong bối cảnh TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp.

Qua đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba - HĐND Thành phố khóa XI, Thường trực HĐND TPHCM đã tổng hợp được 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực chính, gồm: Hạ tầng, đô thị và chống ngập; Đất đai, quy hoạch và tài chính đất đai; Tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; Cải cách hành chính và chuyển đổi số; Y tế, giáo dục, an sinh xã hội và môi trường.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: H.Lê

Về công tác phối hợp, mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các Tổ đại biểu HĐND Thành phố được tổ chức nền nếp, nhịp hàng, phát huy hiệu quả cao. Đáng chú ý, đại diện UBND cấp xã và các Sở, ngành tham dự đã trực tiếp trả lời, giải trình nhiều vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, từ đó tăng cường niềm tin trong nhân dân.

Đặc biệt, công tác phân loại thẩm quyền và xử lý trùng lặp ý kiến cử tri bước đầu chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng mốc thời gian quy định. Dù vậy, vẫn còn tình trạng chuyển ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã lên Thường trực HĐND Thành phố, hoặc nội dung tổng hợp thiếu địa chỉ cụ thể.

Ngoài ra, một số vụ việc phức tạp về quy hoạch, đất đai, giá đất, hạ tầng giao thông chưa được giải quyết triệt để, dẫn đến phản ánh lặp lại qua nhiều kỳ họp.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu HĐND các cấp cho rằng, thời gian qua hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện để người dân gặp gỡ đại biểu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được tập trung tháo gỡ. Trong đó, đáng chú ý là những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, ngành, vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến cử tri tiếp tục phản ánh qua nhiều đợt tiếp xúc.

Đại biểu phường Tân Sơn Hòa phát biểu ý kiến. Ảnh: H.Lê.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa cho rằng, việc tổ chức tiếp xúc cử tri được các địa phương triển khai theo quy định, hướng dẫn và quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất, thời gian tổ chức tại các địa bàn chưa đồng đều, đòi hỏi cấp phường phải chủ động, linh hoạt trong bố trí lịch tiếp xúc.

Theo bà Ngọc, có thể tổ chức tiếp xúc cử tri vào buổi sáng, buổi chiều, thậm chí buổi tối để tạo thuận lợi cho người dân tham gia. Việc lựa chọn thời gian phù hợp sẽ giúp đại biểu gặp gỡ, lắng nghe được nhiều cử tri hơn.

"Chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri phụ thuộc rất lớn vào kết quả giải quyết kiến nghị của UBND và các cơ quan chuyên môn. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố, UBND phường cần tiếp tục phối hợp, chuyển tải, theo dõi và đôn đốc các sở, ngành xử lý", Bí thư phường Tân Sơn Hòa đóng góp ý kiến.

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn cho rằng, một thực tế cần nhìn nhận là ý kiến của cử tri tại các hội nghị thường được nêu khá rõ ràng, cụ thể; các nội dung trả lời trực tiếp cũng cơ bản được thông tin đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn những kiến nghị vượt thẩm quyền cấp xã, liên quan đến nhiều sở, ngành và cần thời gian để phối hợp giải quyết.

Đáng chú ý, có những kiến nghị tồn tại trong thời gian dài. Dù các cơ quan chức năng đã thực hiện những thủ tục pháp lý liên quan, người dân vẫn băn khoăn vì chưa thấy chuyển biến rõ rệt.

Từ thực tế này, bà Lê Thị Ngọc Thanh đề xuất, cần nghiên cứu tách riêng các kiến nghị tồn đọng, kéo dài, thay vì chỉ tổng hợp chung trong báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các đợt tiếp xúc. Những vấn đề này có thể được đưa vào nội dung thảo luận tại các buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố với các sở, ngành hoặc chương trình phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Đổi mới cách tiếp xúc, tăng hiệu quả giám sát

Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị, nhiều đại biểu cho rằng cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri, mở rộng các hình thức gặp gỡ để đại biểu gần dân, sát cơ sở hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn, cách làm đổi mới, sáng tạo công tác tiếp xúc cử tri, giúp hoạt động gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe cử tri trở nên thường xuyên, gần gũi hơn. Chẳng hạn, không tổ chức trong hội trường theo hình thức hội nghị truyền thống, người dân có thêm sự thuận tiện khi chia sẻ những vấn đề thiết thực trong đời sống. Thậm chí, đối với một số vấn đề, cử tri còn chủ động đề xuất giải pháp để cùng đồng hành với chính quyền.

Đại biểu phường Hòa Hưng, TPHCM nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: H.Lê

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng, bên cạnh việc đại biểu tiếp tục đeo bám, theo dõi các kiến nghị đã chuyển đến sở, ngành, cần tăng cường đi thực tế tại cơ sở để nắm bắt đầy đủ những vấn đề người dân phản ánh.

Đối với những vụ việc có thể giải quyết trước kỳ tiếp xúc cử tri, các cơ quan cần chủ động xem xét, xử lý sớm, có câu trả lời cụ thể, rõ ràng và xác định tiến độ giải quyết. Đồng thời, cần tăng cường tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhất là những nội dung chuyên sâu, gắn với từng lĩnh vực, ngành nghề để đại biểu và cơ quan chức năng có điều kiện tìm hiểu, xem xét thấu đáo hơn.

Từ góc độ hoạt động của Tổ đại biểu HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Thị Thảo Nguyên nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri.

Hội nghị được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: H.Lê

Trong đó, cần nâng cao chất lượng phối hợp nắm bắt tình hình địa bàn, đổi mới thực chất hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị; đồng thời phát huy vai trò, năng lực chuyên môn của đại biểu trong kết nối thực tiễn địa phương với hoạt động xây dựng chính sách và giám sát của thành phố.

Thường trực HĐND thành phố cần chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố hoàn thiện việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị theo từng địa bàn, lĩnh vực. Các Tổ đại biểu cần được cung cấp đầy đủ thông tin về cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý.

Trong bối cảnh TPHCM phát triển theo hướng đô thị hiện đại, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, việc giám sát sự đồng bộ giữa phát triển kinh tế, đô thị với hạ tầng xã hội cần được quan tâm. Trong bối cảnh đó, các đại biểu cùng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan; cụ thể hóa trách nhiệm đến từng địa bàn, từng Tổ đại biểu, bảo đảm thông tin thông suốt và các kiến nghị của cử tri được theo dõi, kiểm chứng kết quả giải quyết.

Hiệu quả tiếp xúc cử tri không chỉ được đo bằng số lượng hội nghị hay số nghị quyết được thông tin; mà quan trọng hơn là những ý kiến chính đáng của người dân được phản ánh, giải quyết triệt để, giúp củng cố niềm tin của cử tri đối với đại biểu dân cử và chính quyền thành phố.