Đổi mới tài chính công đoàn phải tạo thêm nguồn lực để chăm lo thường xuyên cho người lao động

Đổi mới tài chính công đoàn, mở thêm kênh vốn an toàn cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại thảo luận họp tổ.

Từ hoạt động thực tiễn tại cơ sở, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc tăng cường chăm lo cho người lao động.

Thảo luận về "Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên", ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam - ủng hộ mô hình quỹ ủy thác như gợi ý của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

"Đây là mô hình mới, rất hay, cần đưa vào “Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên” - ông Tùng chia sẻ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tài chính công đoàn gắn với nâng cao phúc lợi đoàn viên

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đặt vấn đề cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác tài chính công đoàn gắn với nâng cao phúc lợi đoàn viên.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, lâu nay, khi nhìn vào hoạt động công đoàn, xã hội dường như dễ nhận thấy nhất là những chương trình chăm lo cho người lao động vào các dịp lễ, Tết. Những hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, nhất là với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, nhu cầu của người lao động không chỉ xuất hiện vào một vài thời điểm trong năm. Cuộc sống của người lao động phát sinh nhiều khoản chi thường xuyên, từ tiền thuê nhà, học hành của con cái, chi phí sinh hoạt đến những khoản chi đột xuất khi gia đình gặp khó khăn. Khi thu nhập chưa đủ để đáp ứng những nhu cầu đó, nhu cầu vay vốn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Đây cũng là vấn đề mà tổ chức công đoàn cần tính đến khi đổi mới cơ chế tài chính và chính sách phúc lợi.

Một trong những gợi mở đáng chú ý của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn là nghiên cứu sử dụng nguồn lực tài chính công đoàn để tạo thêm một kênh vốn an toàn cho người lao động.

Theo hướng này, tài chính công đoàn có thể được sử dụng để xây dựng quỹ, sau đó ủy thác cho một tổ chức tín dụng điều hành, qua đó tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nguồn vốn.

Đặc biệt, việc tạo một kênh vốn an toàn có thể có ý nghĩa trong bối cảnh người lao động gặp khó khăn về tài chính nhưng không có nhiều lựa chọn vay vốn phù hợp.

Điều này cũng góp phần hạn chế tình trạng vay tín dụng đen với lãi suất cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.