Kiểm sát viên Phạm Trương Nhựt Quang trình bày chuyên đề tại buổi sinh hoạt.

Hưởng ứng chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt “Giờ pháp luật”, VKSND khu vực 2, TP Cần Thơ tổ chức sinh hoạt tháng 11/2026 với chuyên đề “Quy trình áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên theo Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024”.

Hoạt động kết hợp giữa trao đổi nghiệp vụ và thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, qua đó góp phần đa dạng hình thức tự đào tạo tại đơn vị.

Buổi sinh hoạt do đồng chí Trần Thị Xuân Đào - Phó Viện trưởng phụ trách chỉ đạo, với sự tham gia của lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức và người lao động VKSND khu vực 2.

Tại chương trình, Kiểm sát viên Phạm Trương Nhựt Quang trình bày chuyên đề, tập trung làm rõ mục đích, nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền cũng như trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên.

Nội dung chuyên đề đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo quy định pháp luật.

Điểm mới của buổi sinh hoạt là phần trình bày chuyên đề được kết hợp với video minh họa và thảo luận các tình huống nghiệp vụ.

Thông qua từng tình huống cụ thể, Kiểm sát viên, công chức có điều kiện đối chiếu các quy định của pháp luật với những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn, trao đổi cách nhận diện và hướng xử lý đối với các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên.

Lãnh đạo VKSND khu vực 2 trao giải Nhất cho đồng chí Lê Vũ Kỳ.

Sau phần trao đổi chuyên đề, đơn vị tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Luật Tư pháp người chưa thành niên nhằm củng cố kiến thức vừa được nghiên cứu.

Hình thức thi trực tuyến tạo không khí học tập sôi nổi, đồng thời khuyến khích công chức, Kiểm sát viên chủ động tự nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tự đào tạo.

Kết thúc cuộc thi, đồng chí Lê Vũ Kỳ, Kiểm sát viên sơ cấp, đạt giải Nhất và được lãnh đạo đơn vị trao giải tại chương trình.

Việc kết hợp sinh hoạt chuyên đề, trao đổi tình huống và thi trắc nghiệm trực tuyến là cách làm cụ thể của VKSND khu vực 2 trong đổi mới mô hình “Giờ pháp luật”, gắn hoạt động tự đào tạo với ứng dụng công nghệ số.

Thông qua hoạt động này, Kiểm sát viên, công chức tiếp tục cập nhật kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, nhất là việc vận dụng các quy định về tư pháp người chưa thành niên trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong quá trình giải quyết các vụ việc theo quy định pháp luật.