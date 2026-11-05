Đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất

Trong sinh hoạt, Bí thư Chi bộ bon Đắk N’Drung thường xuyên gợi mở, lựa chọn vấn đề trọng tâm để đảng viên góp ý, thảo luận

Từ những vấn đề ở cơ sở

Chi bộ bon Đắk N’Drung, xã Đức An hiện có 55 đảng viên, trong đó 49 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trong sinh hoạt định kỳ, bên cạnh phổ biến chủ trương, văn bản mới, chi bộ chú trọng thảo luận những vấn đề thiết thực của bon như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Bí thư chi bộ chủ động gợi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp từ thực tế địa phương, nhất là đảng viên trẻ.

Không chỉ tập trung thảo luận, đề ra nghị quyết sát thực tiễn, chi bộ còn chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong tổ chức thực hiện. Bà Thị Rơi, Bí thư Chi bộ bon Đắk N’Drung cho biết, muốn vận động người dân làm theo, trước hết mỗi đảng viên phải gương mẫu trong gia đình và cộng đồng; chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đồng thời đi đầu trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Chính những việc làm cụ thể và uy tín của đảng viên tạo sức thuyết phục, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của chi bộ vào cuộc sống.

Tại xã Quảng Trực, Chi bộ bon Bu Prăng 2 có 11 đảng viên. Xác định tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, hàng tháng, chi bộ đều đưa nội dung này vào nghị quyết, thảo luận giải pháp và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng tích cực trong các phong trào, hoạt động tại địa phương. Cùng với đó, chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, quá trình phấn đấu của từng quần chúng để kịp thời động viên, bồi dưỡng và xem xét giới thiệu những nhân tố đủ điều kiện. Anh Y Phin BKrông, Bí thư Chi bộ bon Bu Prăng 2 cho biết, việc đưa công tác phát triển đảng viên vào nghị quyết hàng tháng, gắn với phân công trách nhiệm và theo dõi thường xuyên giúp chi bộ chủ động hơn trong tạo nguồn. Nhờ đó, công tác này không chỉ dừng ở việc xác định chỉ tiêu mà được triển khai liên tục, có người phụ trách và có kết quả cụ thể. Trong năm 2026, chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên mới và giới thiệu 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Với tinh thần xây dựng, đảng viên Chi bộ bon Đắk N’Drung thường xuyên đóng góp ý kiến để nghị quyết ban hành sát thực tiễn

Thực tiễn tại hai chi bộ cho thấy, chất lượng sinh hoạt được thể hiện qua khả năng gắn nội dung thảo luận với nhiệm vụ cụ thể và kết quả thực hiện. Khi những vấn đề từ cơ sở được đưa ra bàn bạc, giải quyết, nghị quyết sẽ sát thực tế hơn, đồng thời tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình.

Nghị quyết phải sát thực tiễn, rõ trách nhiệm

Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các chỉ thị, quy định mới của Trung ương và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ của từng tổ chức đảng và địa bàn dân cư.

Nhiều tổ chức đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đồng chí lưu ý, cấp ủy phải chủ động chuẩn bị nội dung, định hướng những vấn đề trọng tâm để đảng viên tập trung thảo luận, thống nhất giải pháp và cụ thể hóa thành nghị quyết. Sinh hoạt chi bộ không chỉ dừng ở việc đọc báo, thông tin thời sự, phổ biến văn bản cấp trên rồi biểu quyết thông qua, mà phải bàn và quyết định được những công việc cụ thể thuộc trách nhiệm của chi bộ; xác định rõ việc cần làm, người phụ trách và kết quả cần đạt.

Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện nghị quyết cũng cần được chú trọng trong từng kỳ sinh hoạt. Chi bộ phải làm rõ nhiệm vụ nào đã hoàn thành, việc nào chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan để kịp thời điều chỉnh, khắc phục. Đối với chi bộ thôn, bon, tổ dân phố, nội dung sinh hoạt cần gắn với những vấn đề gần gũi trong đời sống như vận động Nhân dân treo cờ, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự... Trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và từng đảng viên cần được phân định rõ, gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Khi mỗi buổi sinh hoạt thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng sẽ được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.