Đổi mới sinh hoạt chi bộ, tập trung tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở

Đảng viên Chi bộ khu vực 7, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11/2026. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Tại buổi sinh hoạt mới đây của Chi bộ Khu vực 7, phường Vị Thanh, Bí thư Chi bộ Trần Đăng Nhân thông tin tình hình trong nước, quốc tế, phổ biến các văn bản cấp trên một cách ngắn gọn, đi vào trọng tâm, cốt lõi để báo cáo tình hình hoạt động, các đảng viên thảo luận đóng góp, nêu phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của chi bộ. Nhờ đổi mới cách thức tổ chức, điều hành, buổi sinh hoạt chi bộ có thêm thời gian để các đảng viên trao đổi, thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến được đưa ra từ chính những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và thực tiễn công tác của đảng viên.

Đảng viên Nguyễn Hoàng Mạnh cho biết, ông thấy không khí sinh hoạt chi bộ cởi mở như thế này rất hiệu quả. Sinh hoạt chi bộ không chỉ là dịp triển khai nhiệm vụ, đánh giá kết quả công tác mà còn là diễn đàn để đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp thiết thực. Qua đó, cấp ủy chi bộ có thêm cơ sở điều chỉnh phương thức hoạt động, tạo điều kiện để đảng viên thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình.

Không chỉ đổi mới cách thảo luận, Chi bộ Khu vực 7 còn cụ thể hóa nghị quyết bằng phương thức phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Từng nhiệm vụ đều xác định rõ người phụ trách, nội dung công việc, trách nhiệm phối hợp và tiến độ thực hiện, tránh tình trạng triển khai chung chung, thiếu người chịu trách nhiệm. Cụ thể, Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm lãnh đạo chung, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và theo dõi tiến độ thực hiện nghị quyết. Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tập trung công tác dân vận, vận động nguồn lực chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai mô hình Dân vận khéo “Nhịp cầu số và An sinh xanh”.

Thông qua việc tham dự sinh hoạt tại đơn vị, lãnh đạo thành phố và cấp ủy cấp trên có điều kiện nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Đối với Chi ủy viên, Trưởng khu vực, nhiệm vụ được gắn với những vấn đề thiết thực tại địa bàn như thực hiện chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự. Các chi hội trưởng đoàn thể được phân công thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia chuyển đổi số, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo vệ môi trường và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn. Từng đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện các phong trào tại địa phương, chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân với chi bộ. Sau khi phân công, Chi ủy còn yêu cầu các cá nhân, bộ phận phụ trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ; kịp thời báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó trách nhiệm của từng cá nhân được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đã dự và phát biểu tại kỳ sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 của Chi bộ Khu vực 7, phường Vị Thanh. Ông nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng ở thành phố đang quan tâm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, thành phố chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phân công lãnh đạo cấp ủy các cấp trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở. Thành phố đang dần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, nặng về phổ biến văn bản, thiếu tính thảo luận và giải pháp cụ thể. Các Chi bộ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Đảng và phải được thực hiện sâu rộng trong thời gian tới. Việc khai thác hiệu quả bản tin sinh hoạt chi bộ và Sổ tay đảng viên điện tử nhằm giúp cung cấp thông tin, tài liệu chính thống kịp thời, hỗ trợ đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và nâng cao hiệu quả thảo luận trong các kỳ sinh hoạt.

Thông qua việc tham dự sinh hoạt tại đơn vị, lãnh đạo thành phố và cấp ủy cấp trên có điều kiện nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Bà Trần Thị Hoa Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Thanh đánh giá hình thức sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ khu vực 7 đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra. Đó là duy trì nghiêm túc ba tính chất cốt lõi trong sinh hoạt Đảng, gồm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, khuyến khích đảng viên thẳng thắn đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc phân công lãnh đạo cấp ủy các cấp trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở góp phần cho lãnh đạo thành phố và cấp ủy cấp trên có điều kiện nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà còn tạo chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại thành phố Cần Thơ. Qua đó phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.